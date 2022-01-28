Почему интервью Кариньша "самому себе" - не только смешно, но и страшно

Возможно, ясные дни забрал он. Но Газманов с 2014 года не может приехать в Латвию и их отдать. ФОТО: Alexander Shcherbak

Я уж молчу про стоимость и солнечных панелей, и их установки. Жду госпрограммы "Ветряная мельница - в каждый дом". Новым семьям - две.

Вот еще классный момент. Кариньш говорит о том, что самое доходное предприятие Латвии находится в секторе электроники "экспорт 350 млн евро на 300 человек". И радостно уверяет нас, что, где 350 млн, там и 700 млн, а там и до миллиарда подать рукой. "Это зависит только от воображения человека и способностям к рыночной экономике".

Класс-класс. Может, вы с такими советами в бизнес пойдете, Кришьянис Улдисович? Я, конечно, экономику проходил еще в школе и предприятиями не руководил. Но есть ощущение, что превратить 350 млн евро в миллиард несколько сложнее, чем вы пытаетесь представить.

А вот и упомянутый вопрос про компромиссы. И премьер говорит, что, мол, да, сложно было. Коалиция в пять партий и даже в четыре - пока все договорятся, пока найдется решение. Ах, говорит господин Кариньш, если бы общество могло консолидироваться вокруг какой-то одной-двух-трех политических сил, то и правительство стало бы работать более эффективно.

Нет, я не спорил, когда в низком охвате вакцинацией обвинялись сами нежелающие привиться. Хотя к эффективности рекламных кампаний и объяснений со стороны правительства были вопросики. Особенно по части языка.

Но, черт побери, давайте переформулируем эту мысль. По большому счету, премьер-министр, сторонник демократии (о чем неоднократно говорит и в этом ролике), считает, что проблема в этой самой демократии - слишком много выбора.

Отдельная радость - Кариньш представитель партии, которая на выборах в 13-й Сейм набрала меньше всех голосов, - "Новое Единство". То есть, если бы общество "больше консолидировалось", то и премьером у нас был бы кто-то другой.

Приводят в восторг и философские экзерсисы господина премьер-министра. Ведущая говорит, что у нее, как у представителя молодежи, часть возникает вопрос идентичности, кто она: жительница Латвии, европейка, гражданка мира?

После чего следует длинный монолог Кариньша о ролях и идентичностях, который заканчивается прекрасным в своей простоте выводе: "Это разные идентичности, о них не нужно беспокоиться, потому что у каждого они есть".

Как говорится, море волнуется, а ты не волнуйся.

А в учебнике физики, в теме "Обтекаемость" должен быть приведен следующий диалог: "- Кто из европейских политиков за эти три года наиболее поддерживал Латвию? - Все поддерживали, со всеми хороший контакт".

И ближе к конце Кариньш радостно говорит: "Мне кажется, что главное, что нужно нашей стране - этот мир. Если мы можем организовать мир, внутренний мир, политическую стабильность, мы сможем развиваться".