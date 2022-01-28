Почему интервью Кариньша "самому себе" - не только смешно, но и страшно

Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш в честь трехлетия своего правительства дал интервью своим же пресс-секретарям (вернее, пресс-секретарю и консультанту бюро коммуникации). И это очень смешное интервью, но, к сожалению, оно же, под другим углом, становится страшным. Как так вышло - рассказывает Артем Липин в рубрике "Липину интересно".
Как водится в этой рубрике, давайте в начале обговорим пару моментов, чтобы быть, так сказать, на одной волне.
Во-первых, в самом факте специального ролика к трехлетию правительства нет ничего особенного. Это действительно выдающееся достижение, учитывая, что правительство Кариньша первым в Латвии просидело столь длительный срок. Да, семь из 13 министров сменилось, но споры о "парадоксе Тесея" оставим философам. В конце концов, предыдущие правительства даже так не доходили до трехлетнего юбилея.
Во-вторых, многие коллеги уже высказались, как в соцсетях, так и в своих колонках о том, что, дескать, нам премьер интервью не дает, всегда занят, а вот самому себе - пожалуйста. И это правда, Кариньш славится своей неуловимостью. Но так как об этом все сказали, повторяться я не буду. Тем более совсем закрыто премьер не сидит, иногда все-таки выходя в свет. Не к русскоязычной прессе, правда, ну да ладно.
Те, кто не видел ролик, я его выложу здесь.
Ну и, наконец, важный личный момент.
Я не собираюсь в этой статье критиковать Кариньша или его правительство. Оставим это господам комментаторам. Цель статьи - рассмотреть конкретное видео и сделать выводы исключительно по нему. Потому что есть аспекты, которые мне кажутся крайне важными, но их обсуждения в сети я не увидел.
Ну и позубоскалить хочется, конечно тоже, куда без этого.
О смешном
С зубоскальства и начнем. Здравствуйте Кришьянис Улдисович, меня зовут... Ладно, нет, хватит с меня открытых писем. Просто по существу.
Слушайте, я, конечно, не ищу новую работу, но, господин Кариньш, вам точно не нужны специалисты по пиару? Просто такой топорной работы я давненько не видел. Я, честно говоря, к концу ждал, что ведущие спросят "Мы слышали вы играете на гитаре, вы совершенно случайно не могли бы вы нам что-нибудь сыграть?". И Кариньш из кармана достает гитару и наигрывает гимн Латвии. Все встают, крупный план на патриотической слезе.
Я, конечно, шучу и гиперболизирую. Но вот несколько вопросов или подводок к ним, которые звучат из уст "интервьюеров".
"Да, этому правительству удалось привести в движение несколько критически важных структурных изменений" - а вот они все прям нужны были, да? Вопросов ни к реформе образования, ни административно-территориальной реформе у нас нет?
"Вас часто обвиняют в том, что вы слишком стремитесь к компромиссу" - ага-ага. Вы арестованы за кражу... моего сердечка. Видимо, еще премьер-министра обвиняют в слишком красивой улыбке и слишком правильных решениях.
"Схожие и различные идентичности и роли. У вас есть и такие, в которых необходимы навыки общения, и они у вас достаточно великолепны" - последние два слова это не моя стилистическая ошибка, а дословный перевод diezgan izcilas. Достаточно великолепные, слегка идеальные, чуточку безукоризненные.
"Какие не были бы сложные времена или трудная работа, нужна и доза юмора. Многие помнят ваше участие в Pusnakts šovs Яниса Скутелиса. Это доказывает, что с юмором у вас все хорошо" - упомянутое участие было в мае 2019 года. Два с половиной года назад. Я уверен, что в 90-х Кариньш тоже что-то хорошее делал, и это тоже что-нибудь о нем доказывает.
Но вопросы это полбеды, в конце концов, хвалебное видео в честь трехлетия. Диалог в стиле "- А вы самый лучший премьер? - Да, я самый лучший премьер", конечно, смотрится забавно. Но чем не форма для высказывания и проговаривания важных моментов?
Однако, ответы господина премьер-министра еще смешнее.
Разберу свои любимые моменты.
Вот Кариньш упоминает энергокризис. По его мнению, как и любой кризис, этот - потенциально ведет к новым возможностям. "Например, <..> люди захотят установить на крыши домов солнечные панели".
Ага. Латвия же известна тремя вещами: бальзам, шпроты и ясные солнечные дни круглый год. Авторы текста Кариньшу, вы же в курсе, что интервью вышло не просто в Латвии - а в середине зимы?! Когда за улицей темно я понимаю, что осталось работать еще часа два.
Я уж молчу про стоимость и солнечных панелей, и их установки. Жду госпрограммы "Ветряная мельница - в каждый дом". Новым семьям - две.
Вот еще классный момент. Кариньш говорит о том, что самое доходное предприятие Латвии находится в секторе электроники "экспорт 350 млн евро на 300 человек". И радостно уверяет нас, что, где 350 млн, там и 700 млн, а там и до миллиарда подать рукой. "Это зависит только от воображения человека и способностям к рыночной экономике".
Класс-класс. Может, вы с такими советами в бизнес пойдете, Кришьянис Улдисович? Я, конечно, экономику проходил еще в школе и предприятиями не руководил. Но есть ощущение, что превратить 350 млн евро в миллиард несколько сложнее, чем вы пытаетесь представить.
А вот и упомянутый вопрос про компромиссы. И премьер говорит, что, мол, да, сложно было. Коалиция в пять партий и даже в четыре - пока все договорятся, пока найдется решение. Ах, говорит господин Кариньш, если бы общество могло консолидироваться вокруг какой-то одной-двух-трех политических сил, то и правительство стало бы работать более эффективно.
Нет, я не спорил, когда в низком охвате вакцинацией обвинялись сами нежелающие привиться. Хотя к эффективности рекламных кампаний и объяснений со стороны правительства были вопросики. Особенно по части языка.
Но, черт побери, давайте переформулируем эту мысль. По большому счету, премьер-министр, сторонник демократии (о чем неоднократно говорит и в этом ролике), считает, что проблема в этой самой демократии - слишком много выбора.
Отдельная радость - Кариньш представитель партии, которая на выборах в 13-й Сейм набрала меньше всех голосов, - "Новое Единство". То есть, если бы общество "больше консолидировалось", то и премьером у нас был бы кто-то другой.
Приводят в восторг и философские экзерсисы господина премьер-министра. Ведущая говорит, что у нее, как у представителя молодежи, часть возникает вопрос идентичности, кто она: жительница Латвии, европейка, гражданка мира?
После чего следует длинный монолог Кариньша о ролях и идентичностях, который заканчивается прекрасным в своей простоте выводе: "Это разные идентичности, о них не нужно беспокоиться, потому что у каждого они есть".
Как говорится, море волнуется, а ты не волнуйся.
А в учебнике физики, в теме "Обтекаемость" должен быть приведен следующий диалог: "- Кто из европейских политиков за эти три года наиболее поддерживал Латвию? - Все поддерживали, со всеми хороший контакт".
И ближе к конце Кариньш радостно говорит: "Мне кажется, что главное, что нужно нашей стране - этот мир. Если мы можем организовать мир, внутренний мир, политическую стабильность, мы сможем развиваться".
А у нас в последние 30 лет прям сильно нестабильно было? Нет, правительства, конечно, менялись. Но только один раз это произошло из-за внешних факторов (мы это 13 января, конечно, еще лет 50 вспоминать будем). А в остальном, какого именно мира не хватает Кариньшу?
Украинцы многое могут рассказать о нестабильности правительства, а французы и немцы смотрят на наши протесты примерно вот так.
В общем, "интервью" вышло очень забавным. Но, как я и говорил выше, за этими, уже привычными, смешками скрывается куда менее забавная картина.
О страшном
И здесь даже не про отключение комментариев, судя по остальным видео, это просто политика канала. YouTube - не место для дискуссий. Вдруг, гадость какую напишут. Хотя, учитывая, что видео на канале правительства редко набирают больше тысячи просмотров, сомневаюсь, что там было бы столько комментариев, что админ и модератор не могли бы за ними уследить.
Тут, правда, есть еще вариант, что создатели видео хотят дать доступ к роликам и детям и отмечают это, что автоматически отключает комментарии. Это объяснило бы, почему "интервью" организовано так, что только ребенок поверит в его искренность.
Так мы и подобрались к первой страшной вещи для меня. Они готовили этот разговор. Я бы даже сказал: и это они его так готовили? Нет, я не утверждаю, что Кариньш вызубрил ответы, но он явно знал все вопросы. В конце концов, их задают работники его бюро.
Это заметно и по, например, отсутствию пауз. В каких-то местах их, конечно, могли вырезать при склейке кадров, но часто видно (по положению рук ведущих, например), что ничего вырезано не было. Особенно это заметно на моменте про вопрос об идентичности на 12:40, где, собственно, никакого вопроса и нет. Но премьер-министр радостно включается в диалог.
В общем, "интервью" было, если не отрепетировано, то проговорено заранее.
То есть ремарки про "замечательное чувство юмора" и "достаточно великолепные навыки"; гениальные советы по установке солнечных панелей и увеличению экспорта в три раза; обтекаемый ответ о европейских коллегах и сожаление о недостаточной консолидации общества - все это заготовленный и, скорее всего, утвержденный самим Кариньшем текст.
Слушайте, самое комплиментарное объяснение, которое у меня есть - над этим видео просто не заморачивались и сделали тяп-ляп. Все остальные варианты находятся на спектре от некомпетентности пиар-отдела премьер-министра до крайне невысокого мнения политика о тех людях, которые этот ролик посмотрят.
Хотите подчеркнуть чувство юмора Кариньша - ну напишите ему пару шуток. Хотите показать его компетентность - так задайте хоть сколько-то сложные вопросы. Вы же все равно пишете ответы заранее, у вас есть время сформулировать диалог так, чтобы показать, как именно правительство Кариньша справилось или справляется с новыми вызовами. Или все настолько плохо, что даже за несколько недель нельзя было придумать достойный ответ, поэтому решили просто делать вид, что все хорошо?
Понимаете, меня пугает даже не потенциальная неспособность пиар-команды достойно выполнить свою прямую работу. Меня пугает то, что от них этого не требовали и не требуют.
Ведь не зря этот департамент называется департаментом коммуникации. Его основная цель - не пиарить премьер-министра и правительство, а выстраивать качественный диалог между правительством и обществом.
А иначе правительство будет считать, что вся критика их действий - это гнусное хейтерство в комментариях, а общество будет беситься из-за того, что их не слышат и даже не пытаются услышать.
И это очень плохо. Потому что скоро выборы.
Выборы, помните, такую штуку? Это когда граждане приходят и выбирают тех, кто будет ими управлять ближайшие несколько лет.
Вот, кстати, явка на выборы за последние 11 лет.
2011 год - выборы в 11-й Сейм - 60,55%;
2013 год - муниципальные выборы - 45,99%;
2014 год - выборы в 12-й Сейм - 58,8%;
2017 год - муниципальные выборы - 50,39%;
2018 год - выборы в 13-й Сейм - 54,59%;
2020 год - внеочередные выборы в Рижскую думу - 40,6%;
2021 год - муниципальные выборы (не считая Риги) - 34%.
Хорошо, на выборах в Сейм люди активнее, чем на муниципальных. Но тенденция-то все равно видна. Люди меньше верят в то, что их выбор действительно что-то решает. И на это, конечно, много причин, над которым нужно работать в комплексе.
Но не последнюю роль в этом играют и вот такие интервью, и вот такое общение с народом, с гражданами: "У нас все хорошо, будет еще лучше, кстати, у меня отличное чувство юмора, а с семьей мы недавно катались на велосипедах".
"А, ну раз у вас все хорошо, тогда мы тут как-нибудь сами" - справедливо говорят люди и не приходят на выборы. А те, кто приходят, голосуют либо по национальному признаку, либо за популистические партии, которые теряют обоих лидеров, а потом распадаются.
И вот, господин Кариньш, общество не консолидируется. И вот, господин Кариньш, в коалиции пять партий. И вот, господин Кариньш, премьером становится представитель партии, набравшей 6,7% голосов. И вот, господин Кариньш, мы в январе преодолели барьер в 70% вакцинированных (хотя изначально эта цель ставилась к концу прошлого лета), потому что общество не хочет вас слушать. И вот, и вот, и вот...
В своих интервью и речах вы часто говорите о ценности демократии. Так вот, основой такого политического строя является именно общество. Причем, политически грамотное. И политически заинтересованное. Я понимаю, что у вас сейчас и так хватает дел, чтобы еще и этим заниматься. Но, возможно, это как раз достойная задача для департамента коммуникации. Все-таки, в ближайшем будущем новых юбилеев не предвидится, а на интервью вы ходите нечасто.
А так, поздравляю с трехлетием. Цитируя статью о развитии человека: "В этом возрасте малыши уже прекрасно понимают, какое поведение вызывает неодобрение взрослых, и могут проследить за собственным внешним видом". Чего и вам желаю.