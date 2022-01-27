"Душевно ранил". На Гарика Харламова подали в суд

По данным издания, иск к Гарику Харламову и "Камеди клаб" зарегистрирован в Мещанском суде Москвы. Претензии к юмористу предъявила некая Анна Полякова. Вероятно, девушка является блогером. Она активно ведет личный фотодневник в социальных сетях.

Один из снимков девушки комики решили использовать для миниатюры в "Камеди клаб", которая вышла в эфир в 2020 году. Полякова была возмущена, когда увидела свою фотографию в эфире развлекательной телепередачи.

В иске девушка отметила, что комики не просили ее разрешения на использование снимка. Также истцу не понравилось содержание миниатюры. По мнению девушки, комики нарушили границы ее личной жизни и опорочили честь и достоинство. Кроме того, сама суть увиденного душевно ранила её.