Видео ⟩ Полицейская погоня: в Латвии поймали автоугонщика из Эстонии

В ночь на 16 января в Хааберсти с территории частного дома угнали автомобиль BMW X6, а утром владелец сообщил о пропаже в полицию.

По словам старшего следователя Службы по расследованию тяжких преступлений Уголовного бюро Пыхьяской префектуры Яны Золотаревой, было установлено, что автомобиль пересек границу и вор движется по Латвии, информация была оперативно передана в местную полицию. "Благодарим латвийскую полицию за оперативные действия. В ходе сотрудничества автомобиль был идентифицирован, и латвийская полиция задержала его. Им управлял 24-летний мужчина. Он был задержан в то же утро еще до восьми часов", — сказала Золотарева.

"Производство в начальной стадии, поэтому пока рано говорить, действовал ли мужчина один или с кем-то. Однако прошлый опыт показал, что такие трансграничные преступления, как правило, совершаются группой людей. В ходе уголовного производства мы выясним более конкретные обстоятельства", — сказала следователь.

Видео: Погоня за угонщиком

Задержанный в Латвии мужчина является гражданином Литвы, после задержания его доставили в Эстонию и по ходатайству прокуратуры и с разрешения суда подозреваемый взят под стражу.

Золотарева добавила, что угонщики работают в основном ночью. "Если люди замечают необычную активность в своем районе, например, медленно движущиеся автомобили или подозрительных незнакомцев, мы просим сразу сообщать об этом в полицию для проверки этой информации. В дополнение к соседскому дозору люди могут также защитить свои автомобили с помощью специальных мешочков, которые защищают от перехвата радиосигнала ключа, если автомобиль может заводиться без него. Также ключ можно класть в закрытый металлический ящик", - сказала Золотарева.