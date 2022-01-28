"Не верил в такую отзывчивость людей" - жители дома, у которого ветром сорвало крышу

О силе бури, прошедшей 17 января, которая в Адажском крае оставила без крыши жителей девяти квартир, сейчас напоминают лишь обломки крыши. Сразу после бури общество Zaļi Ādaži начало сбор пожертвований для восстановления крыши, и, благодаря большой отзывчивости, крышу могут восстановить уже через неделю.

Житель затронутого бурей дома Андрис Таубе выражает благодарность всем, кто пожертвовал деньги. "Не верил, что люди в такие времена, когда тяжело всем, будут настолько отзывчивыми", - говорит он.

За несколько дней до дома в Адажском крае ветер разрушил крышу и у восьми квартир дома в селе Яунпетерниеки, Елгавского края. Здесь жители тоже смогли вернуться обратно, но бытовые условия намного хуже - повреждены и трубы.