Одинокая, больная и брошенная. Что происходит с принцессой Монако Шарлин?

Дворец принца Альбера не только проигнорировал факт праздника, но и не опубликовал никакой информации о ее здоровье.

Между тем независимые французские СМИ провели расследование и выяснили, что княгиня находится в закрытом центре восстановления Paracelsus Recovery на озере в Цюрихе.

Клиника анонимно и конфиденциально лечит от наркотической, алкогольной и прочих зависимостей. В том числе от медикаментов, от нарушений с питанием и психикой.

Галерея: Принцесса Монако

Единственное поздравление княгине было подготовлено ее собственным благотворительным фондом, собравшим кадры ее юности и семьи в небольшой клип.

"С днем ​​рождения, принцесса Шарлин! Мы чтим вас за вашу способность сделать все возможное, чтобы изменить жизнь людей во всем мире, а ваша страсть и преданность спасению жизней действительно вдохновляют. Мы надеемся, что это видео о вашей поездке напомнит нам, как сильно вас любят и ценят".

Шарлин в прошлом месяце не была и на дне рождения своих близнецов, а также Рождество провела вдали от семьи.

Принцесса познакомилась с князем Альбером в 2000 году во время соревнований по плаванию в Монако, а в 2014-м родила близнецов, мальчика и девочку.

Галерея: Крещение близнецов

Бывшая олимпийская пловчиха оказалась в медицинском учреждении еще в ноябре, спустя 10 месяцев долгого отсутствия в родной Южной Африке. Ее муж принц Альбер публично высказался, что она страдает от "эмоционального и физического истощения", в свою очередь друзья изданию Six рассказали, что мать двоих детей "чуть не умерла" в своем родном городе в Кейптауне. "Мы не знаем, почему дворец пытается это скрыть", - сказали друзья Шарлин.

ФОТО: SIPA/Scanpix

Во время благотворительной поездки она заболела, после чего не могла путешествовать. После этого ей была необходима операция, которая снова затормозила ее возвращение в Монако.

Позднее Альбер рассказал, что первые часы воссоединения семьи прошли "довольно хорошо", но затем стало "совершенно очевидно", что Шарлин "плохо".

Альбер отметил, что Шарлин "понимает, что ей нужна помощь".

"Я, наверное, скажу это несколько раз, но это не имеет никакого отношения к нашим отношениям. Я хочу сказать это очень ясно. Это не проблемы в наших отношениях. У этого другой характер, - подчеркивает муж Шарлин. - Она несколько дней плохо спала и совсем ничего не ела. Она сильно похудела, что сделало ее восприимчивой к другим возможным заболеваниям".