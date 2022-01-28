Видео ⟩ Лукашенко в телеобращении пригрозил странам Балтии

"Не дай бог вы развяжете войну вместе с другими балтийскими государствами, это будет означать конец вашей государственности и вашему развитию", - заявил Лукашенко в пятницу, 28 января, выступая с посланием к белорусскому народу и парламенту.

🇧🇾 🇱🇹 🇱🇻 Alexander Lukashenko threatened the Lithuanians: "God forbid you unleash a war together with other Baltic states - this will mean the end of your statehood and your development." pic.twitter.com/fQAuP45wXb — Ali Özkök (@Ozkok_A) January 28, 2022

В телеобращении Лукашенко заявил, что в случае конфликта Беларусь готова принять у себя сотни тысяч российских военнослужащих. Он добавил, что обращается не только к властям балтийских стран, но и к их народам.

"Без поддержки США Польша и Литва навсегда останутся унылой окраиной Европы", - заявил Лукашенко.

Он также обвинил западные страны в размещении "военной инфраструктуры" вблизи границ Союзного государства Беларуси и России, а польских пограничников - в убийстве тысяч мигрантов.

"Эти мерзавцы организовали охоту на людей!" - заявил Лукашенко.