Пт, 28.01.2022
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Эдгар Ринкевич, глава МИД
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Видео ⟩ Лукашенко в телеобращении пригрозил странам Балтии

ФОТО: Dmitry Astakhov / POOL / AFP

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что в случае развязывания войны балтийские страны потеряют свою государственность.

"Не дай бог вы развяжете войну вместе с другими балтийскими государствами, это будет означать конец вашей государственности и вашему развитию", - заявил Лукашенко в пятницу, 28 января, выступая с посланием к белорусскому народу и парламенту.

В телеобращении Лукашенко заявил, что в случае конфликта Беларусь готова принять у себя сотни тысяч российских военнослужащих. Он добавил, что обращается не только к властям балтийских стран, но и к их народам.

"Без поддержки США Польша и Литва навсегда останутся унылой окраиной Европы", - заявил Лукашенко.

Он также обвинил западные страны в размещении "военной инфраструктуры" вблизи границ Союзного государства Беларуси и России, а польских пограничников - в убийстве тысяч мигрантов.

"Эти мерзавцы организовали охоту на людей!" - заявил Лукашенко.

В феврале Беларусь и Россия проведут военные учения по сценарию, в котором Беларуси предстоит противостоять нападению Запада.


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