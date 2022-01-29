Семенович о попытке ее изнасиловать: "До сих пор помню на себе эту лапу"

Это произошло, когда Анна впервые пошла в ночной клуб. По словам звезды ее хотела изнасиловать компания неизвестных мужчин.

"Мы танцевали, привлекали внимание мужчин. Словили на Арбате машину, чтобы поехать домой. Вдруг авто, на котором мы ехали, стал подпирать огромный серебристый "Мерседес". Мужчины, сидевшие в иномарке, говорят нашему водителю: "Тормози девчонок! Мы их забираем", - цитирует Семенович StarHit.ru.

Водитель машины сначала отказывался тормозить, но один из преследовавших их мужчин достал пистолет и сказал, что прострелит шину. В итоге автомобиль с артисткой и ее подругой все же остановился. Водитель попросил девушек тянуть время, пока он не вызовет полицию.

Мужчины вытащили девушек из машины.

"До сих пор помню на себе эту лапу. И нам говорят: "Мы сейчас едем в баню". У нас был шок", - вспоминает Анна.

Семенович притворилась, что у нее случилась паническая атака. В итоге певицу и ее подругу спасли полицейские.