Сб, 29.01.2022
Не верил в такую отзывчивость людей! житель дома, у которого ветром сорвало крышу
житель дома, у которого ветром сорвало крышу

В России впервые выявили более 100 тысяч новых случаев Covid-19

ФОТО: Pixabay

В России за прошедшие сутки выявили 113 122 случая заболевания коронавирусом, сообщает "Медуза" со ссылкой на оперативный штаб страны.

В Москве за сутки выявили 26 488 новых случаев, в Санкт-Петербурге - 14 939.

По всей России за прошедшие сутки скончались 668 человек, выздоровели - 30 010 человек.

С начала пандемии зафиксировано 11 615 779 случаев заболевания и 330 111 смертей от коронавируса.

Число случаев за один день впервые превысило 100 тысяч. Накануне сообщалось о 98 040 заболевших в России.


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