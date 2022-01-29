В России впервые выявили более 100 тысяч новых случаев Covid-19
В России за прошедшие сутки выявили 113 122 случая заболевания коронавирусом, сообщает "Медуза" со ссылкой на оперативный штаб страны.
В России за прошедшие сутки выявили 113 122 случая заболевания коронавирусом, сообщает "Медуза" со ссылкой на оперативный штаб страны.
В Москве за сутки выявили 26 488 новых случаев, в Санкт-Петербурге - 14 939.
С начала пандемии зафиксировано 11 615 779 случаев заболевания и 330 111 смертей от коронавируса.
Число случаев за один день впервые превысило 100 тысяч. Накануне сообщалось о 98 040 заболевших в России.