В России впервые выявили более 100 тысяч новых случаев Covid-19

В Москве за сутки выявили 26 488 новых случаев, в Санкт-Петербурге - 14 939.

По всей России за прошедшие сутки скончались 668 человек, выздоровели - 30 010 человек.

С начала пандемии зафиксировано 11 615 779 случаев заболевания и 330 111 смертей от коронавируса.