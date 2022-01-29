Фото ⟩ В Питтсбурге обрушился мост, десять человек пострадали

Чиновник сказал, что 10 человек получили легкие ранения, трое из которых были госпитализированы.

Обрушение произошло всего за несколько часов до того, как этот район посетил президент США Джо Байден.

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Начальник пожарной охраны Деррил Джонс сказал, что использовались веревки длиннее 30 метров и были установлены живые цепи, чтобы доставить жертв в безопасное место.