Фото ⟩ В Питтсбурге обрушился мост, десять человек пострадали
В США в городе Питтсбург обрушился мост, на котором в то время находились шесть автомобилей, сообщает BBC.
В США в городе Питтсбург обрушился мост, на котором в то время находились шесть автомобилей, сообщает BBC.
Чиновник сказал, что 10 человек получили легкие ранения, трое из которых были госпитализированы.
Обрушение произошло всего за несколько часов до того, как этот район посетил президент США Джо Байден.
Галерея: В Питтсбурге обрушился мост, десять человек пострадали
Начальник пожарной охраны Деррил Джонс сказал, что использовались веревки длиннее 30 метров и были установлены живые цепи, чтобы доставить жертв в безопасное место.
До сих пор неясно, что стало причиной обрушения моста. Мэр Питтсбурга Эд Гейни сказал, что его проверяли еще в сентябре, но оценка в 2019 году показала, что его качество ухудшается.