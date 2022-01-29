Павлютс: было бы разумно пока не ездить в гости к пожилым родственникам

Он признает, что относительно стабильная ситуация в больницах пока в основном связана с тем, что омикрон еще "не добрался" до пожилых людей.

"Было бы разумно до марта не ездить к бабушкам, дедушкам и родителям", - призывает политик.

Министр также сообщает, что бустерную вакцину получили 57,3% из тех жителей старше 60 лет, которые уже имеют основания для этого, и 36,3% всего населения этой возрастной группы.

Как уже сообщалось, темп вакцинации против Covid-19 в Латвии продолжает снижаться, свидетельствуют расчеты агентства LETA на основе данных Национальной службы здравоохранения.

Единственной неделей, на которой в этом месяце наблюдалось увеличение, была неделя с 3 января.

На сегодня курс вакцинации от Covid-19 в Латвии завершили 68,35% от общей численности населения страны, из которых 34,15% ревакцинированы, 71% жителей сделал хотя бы одну прививку.