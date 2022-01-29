Сб, 29.01.2022
Суки верните тротуар Надпись на заборе стройплощадки Novira Plaza в центре Риги
Надпись на заборе стройплощадки Novira Plaza в центре Риги

Видео ⟩ В Риге на заводе загорелись батареи и шины: 21 человек был эвакуирован

ФОТО: Ekrānuzņēmums no video

В пятницу, 28 января, незадолго до 13:00 в Риге, на улице Уриекстес, на территории завода загорелись аккумуляторы и шины, сообщает передача Degpunktā.

Возгорание произошло в промышленной зоне. Дым быстро распространился по помещениям, также было видно открытое горение.

Предприятие, где произошел пожар, перерабатывает отходы и отсортированный материал, поэтому местность покрыли густые черные тучи с едким запахом.

Всего из здания эвакуировали 21 человека. На месте дежурила бригада медиков, никто не пострадал.

Видео: Сюжет передачи Degpunktā на латышском языке


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