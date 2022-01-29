Видео ⟩ В Риге на заводе загорелись батареи и шины: 21 человек был эвакуирован
В пятницу, 28 января, незадолго до 13:00 в Риге, на улице Уриекстес, на территории завода загорелись аккумуляторы и шины, сообщает передача Degpunktā.
В пятницу, 28 января, незадолго до 13:00 в Риге, на улице Уриекстес, на территории завода загорелись аккумуляторы и шины, сообщает передача Degpunktā.
Возгорание произошло в промышленной зоне. Дым быстро распространился по помещениям, также было видно открытое горение.
Предприятие, где произошел пожар, перерабатывает отходы и отсортированный материал, поэтому местность покрыли густые черные тучи с едким запахом.
Всего из здания эвакуировали 21 человека. На месте дежурила бригада медиков, никто не пострадал.
Видео: Сюжет передачи Degpunktā на латышском языке