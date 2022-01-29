Латвия закупит 5 тысяч курсов таблеток от Covid-19. Кому они достанутся?

Латвия планирует закупить эти лекарства в объеме 5000 курсов. Лекарство, задача которого - снизить размножение вируса в организме, будут использовать в больницах. В аптеках они в ближайшее время не появятся.

Представитель Министерства здравоохранения Оскар Шнейдерс заявил Латвийскому телевидению: "Этот медикамент может быть обеспечен пациентам, которые лечатся в больнице и у которых в больничных условиях дополнительно констатируется заболевание Covid-19".

То, что в перспективе медикамент может использоваться и в амбулаторных условиях, это еще далекое будущее".