Латвия закупит 5 тысяч курсов таблеток от Covid-19. Кому они достанутся?
Сегодня в Евросоюзе зарегистрировано первое пероральное лекарство против Covid-19 в виде таблеток - Paxlovid, сообщает Новостная служба LTV.
Сегодня в Евросоюзе зарегистрировано первое пероральное лекарство против Covid-19 в виде таблеток - Paxlovid, сообщает Новостная служба LTV.
Латвия планирует закупить эти лекарства в объеме 5000 курсов. Лекарство, задача которого - снизить размножение вируса в организме, будут использовать в больницах. В аптеках они в ближайшее время не появятся.
Представитель Министерства здравоохранения Оскар Шнейдерс заявил Латвийскому телевидению: "Этот медикамент может быть обеспечен пациентам, которые лечатся в больнице и у которых в больничных условиях дополнительно констатируется заболевание Covid-19".
То, что в перспективе медикамент может использоваться и в амбулаторных условиях, это еще далекое будущее".
Министерство отмечает, что сейчас самым эффективным способом, как защитить себя, является вакцинация против Covid-19, которая доступна каждому бесплатно.