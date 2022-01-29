Павлютс рассказал, сколько пациентов находятся в больницах именно из-за Covid-19

"К многократно упомянутым 800 в данные момент еще не приближаемся. Выросло число пациентов, попавших туда по совсем другим причинам, у которых Covid-19 является побочным диагнозом и не проходит тяжело", - написал Павлютс.

Izpratnei - pacientu, skaits, kas nonākuši slimnīcās C19 dēļ (pamatdiagnoze) ir 455, un tas ir stabils. Daudzkārt pieminētajam 800 šobrīd vēl netuvojamies.



Pieaugošs ir pacientu skaits, kas tur nonākuši pavisam citu iemeslu dēļ, kam C19 ir blakusdiagnoze un nenorit smagi. pic.twitter.com/2H7JJytiM9 — Daniels Pavluts (@pavluts) January 29, 2022

В пятницу в Латвии выявлено 9626 новых случая Covid-19, что на сегодня является самым высоким числом зафиксированных за сутки случаев, а также получены сообщения о смерти семи пациентов с коронавирусом, свидетельствуют данные Центра профилактики и контроля заболеваний.

Прежний рекорд по выявленным случаям заражения составлял 9 143 и также был зафиксирован на этой неделе.

14-дневный кумулятивный показатель заболеваемости на 100 000 населения за сутки увеличился с 3904,1 до 4250,7 случая.

Из выявленных вчера зараженных Covid-19 3988 человек не были вакцинированы или не прошли полный курс вакцинации, 5638 человек (58,57%) были вакцинированы.

Вчера сделано 28 166 тестов на Covid-19, доля положительных результатов составила 34,2%.