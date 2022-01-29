Сб, 29.01.2022
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житель дома, у которого ветром сорвало крышу
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Павлютс рассказал, сколько пациентов находятся в больницах именно из-за Covid-19

Даниэль Павлютс ФОТО: Valsts kanceleja

Число пациентов, попавших в больницу с Covid-19 в качестве основного диагноза, составляет 455, сообщил в Twitter министр здравоохранения Даниэль Павлютс.

"К многократно упомянутым 800 в данные момент еще не приближаемся. Выросло число пациентов, попавших туда по совсем другим причинам, у которых Covid-19 является побочным диагнозом и не проходит тяжело", - написал Павлютс.

В пятницу в Латвии выявлено 9626 новых случая Covid-19, что на сегодня является самым высоким числом зафиксированных за сутки случаев, а также получены сообщения о смерти семи пациентов с коронавирусом, свидетельствуют данные Центра профилактики и контроля заболеваний.

Прежний рекорд по выявленным случаям заражения составлял 9 143 и также был зафиксирован на этой неделе.

14-дневный кумулятивный показатель заболеваемости на 100 000 населения за сутки увеличился с 3904,1 до 4250,7 случая.

Из выявленных вчера зараженных Covid-19 3988 человек не были вакцинированы или не прошли полный курс вакцинации, 5638 человек (58,57%) были вакцинированы.

Вчера сделано 28 166 тестов на Covid-19, доля положительных результатов составила 34,2%.

С начала пандемии Covid-19 лабораторно подтвержден у 382 129 жителей Латвии, умерло 4862 зараженных Covid-19.


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