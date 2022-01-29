Павлютс рассказал, сколько пациентов находятся в больницах именно из-за Covid-19
Число пациентов, попавших в больницу с Covid-19 в качестве основного диагноза, составляет 455, сообщил в Twitter министр здравоохранения Даниэль Павлютс.
Число пациентов, попавших в больницу с Covid-19 в качестве основного диагноза, составляет 455, сообщил в Twitter министр здравоохранения Даниэль Павлютс.
"К многократно упомянутым 800 в данные момент еще не приближаемся. Выросло число пациентов, попавших туда по совсем другим причинам, у которых Covid-19 является побочным диагнозом и не проходит тяжело", - написал Павлютс.
Izpratnei - pacientu, skaits, kas nonākuši slimnīcās C19 dēļ (pamatdiagnoze) ir 455, un tas ir stabils. Daudzkārt pieminētajam 800 šobrīd vēl netuvojamies.— Daniels Pavluts (@pavluts) January 29, 2022
Pieaugošs ir pacientu skaits, kas tur nonākuši pavisam citu iemeslu dēļ, kam C19 ir blakusdiagnoze un nenorit smagi. pic.twitter.com/2H7JJytiM9
В пятницу в Латвии выявлено 9626 новых случая Covid-19, что на сегодня является самым высоким числом зафиксированных за сутки случаев, а также получены сообщения о смерти семи пациентов с коронавирусом, свидетельствуют данные Центра профилактики и контроля заболеваний.
Прежний рекорд по выявленным случаям заражения составлял 9 143 и также был зафиксирован на этой неделе.
14-дневный кумулятивный показатель заболеваемости на 100 000 населения за сутки увеличился с 3904,1 до 4250,7 случая.
Из выявленных вчера зараженных Covid-19 3988 человек не были вакцинированы или не прошли полный курс вакцинации, 5638 человек (58,57%) были вакцинированы.
Вчера сделано 28 166 тестов на Covid-19, доля положительных результатов составила 34,2%.
С начала пандемии Covid-19 лабораторно подтвержден у 382 129 жителей Латвии, умерло 4862 зараженных Covid-19.