Выявлено 6860 новых случаев Covid-19; умерли шесть человек

Умершие входили в возрастные категории от 60 до 99 лет:

один человек - в возрасте от 60 до 69 лет;

два человека - в возрасте от 70 до 79 лет;

два человека - в возрасте от 80 до 89 лет;

​один человек - в возрасте от 90 до 99 лет.

Пятеро скончавшихся не были привиты от Covid-19 или не закончили курс вакцинации, один был привит.

Из выявленных вчера зараженных Covid-19 2923 не были вакцинированы или не прошли полный курс вакцинации, 3937 человек были вакцинированы.

14-дневный кумулятивный показатель заболеваемости на 100 000 населения за сутки увеличился и составляет 4500 случаев.

Всего вчера было сделано 17 535 тестов на Covid-19, доля положительных результатов составила 39,1%.

С начала пандемии Covid-19 лабораторно подтвержден у 388 989 жителей Латвии.

Число пациентов с Covid-19 в латвийских больницах выросло до 809 человек

За прошедшие суки количество пациентов с Covid-19 в больницах выросло с 753 до 809, свидетельствуют данные Национальной службы здравоохранения.

За минувшие сутки госпитализированы 88 пациентов с Covid-19, выписаны 22 человека.

В настоящее время в стационарах находятся 733 пациента со среднетяжелым течением заболевания, состояние 76 человек тяжелое.

В субботу, 29 января, министр здравоохранения Даниэль Павлютс написал в Twitter, что растет число пациентов, поступивших в больницу "по совершенно другим причинам", у которых Covid-19 диагностирован в качестве сопутствующего диагноза и не протекает в тяжелой форме, в то время как количество пациентов, для которых Covid-19 является основным диагнозом, остается стабильным.

Ранее на пресс-конференции 18 января Павлютс заявил, что основным показателем в контексте пересмотра ограничений в настоящее время является загруженность больниц, а это означает, что дополнительные действия по пересмотру ограничений должны последовать после того, как количество стационарных пациентов с коронавирусом превысит 800.

В Эстонии 5952 случая коронавируса, в больницах находятся 312 пациентов

За минувшие сутки в Эстонии проанализированы 11 239 тестов, позитивный результат дали 5952 из них. Скончались три человека.

По состоянию на утро воскресенья, 30 января, в больницах находятся 312 пациентов с коронавирусом. Из них 201 пациент нуждается в больничном лечении из-за тяжелого течения Covid-19, из которых, в свою очередь, 159 пациентов (79%) не вакцинированы, а 42 пациента (21%) прошли курс вакцинации.

Скончались три человека с коронавирусом (один из них не был вакцинирован): 76-летняя женщина, 79-летняя женщина и 88-летняя женщина.

За сутки в Эстонии введено 1603 дозы вакцины, в том числе 131 первая доза. По состоянию на утро воскресенья дополнительную, или бустерную, дозу получили 378 937 человек. Всего в Эстонии по две дозы вакцины получили 62,3% населения.

Covid-19 в Литве: 9332 новых случая, 14 смертей

За минувшие сутки в Литве выявлено 9332 новых случая заражения коронавирусом, от этой болезни скончались 14 человек, сообщает Департамент статистики.

11 скончавшихся не были привиты.

В больницах на лечении от Covid-19 находятся 1178 человек.

За минувшие сутки 116 человек были привиты первой дозой вакцины, второй - 323, третьей - 590 человек.