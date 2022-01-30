Автомобиль врезался в ограждение: погибла пассажирка

По предварительной информации, на трассе Иецава - Стелпе автомобиль выехал за пределы проезжей части и въехал в защитный барьер, после чего участники ДТП скрылись с места происшествия.

Позже пассажирка автомобиля скончалась от полученных травм.

Госполиция продолжает выяснять обстоятельства произошедшего. Возбуждено уголовное дело.

Всего в стране за минувшие сутки зарегистрировано 80 дорожно-транспортных происшествий, из них 34 в Рижском регионе, 13 - в Земгальском регионе, 11 - в Видземском регионе, 15 - в Курземском регионе и семь - в Латгальском регионе.

Всего в дорожно-транспортных происшествиях пострадали 20 человек.

Уже сообщалось, что за минувшие сутки в Латвии в аварию попали два автобуса, сообщили LETA в Государственной пожарно-спасательной службе (VUGD).

Сегодня ночью в 01:01 поступил вызов в Саулкрастский край, где произошло столкновение автобуса и автомобиля. С помощью гидроинструментов один человек был освобожден из автомобиля и передан Службе неотложной медицинской помощи (NMPD). Трое пассажиров автобуса были ранены и переданы NMPD.

В субботу в 18:15 поступил вызов в Добельский край, где столкнулись автобус и микроавтобус. Люди самостоятельно выбрались из транспортных средств.

Также в субботу в 21:37 поступил вызов на улицу Чака в Риге, где произошло столкновение трех автомобилей. Сотрудники VUGD помогли выбраться из машины одному человеку. NMPD было передано четыре человека. В 22:27 VUGD завершила работы на месте происшествия.

В субботу в Латвии задержано 17 пьяных водителей

Согласно информации, собранной Государственной полицией, за последние сутки в Латвии было задержано 17 водителей в состоянии алкогольного опьянения.