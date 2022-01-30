"У меня положительный тест": Мать переживает из-за сертификата "заболевшей" дочери

Одна из ее одноклассниц заболела коронавирусом. Вскоре в классе был проведен анализ слюны, который показал у дочери Линды факт заболевания. Это подтверждается как распечаткой полученного результата теста, так и записью на сайте цифрового сертификата Covid-19.

Мать немедленно провела самотестирование, которое показало отрицательный результат. Чтобы полностью развеять любые сомнения, примерно через сутки дочь сделала индивидуальный лабораторный анализ, который также показал отрицательный результат.

Школа, которую мать просила не упоминать в сюжете, принимает лабораторное исследование и разрешает дочери снова очно посещать учебное заведение. Между тем цифровой сертификат вакцинации дочери до сих пор недействителен.

К выходу передачи также не удалось выяснить, действительно ли Национальная служба здравоохранения проигнорировала индивидуальный лабораторный тест дочери Линды или включила ее в свой список контактных лиц. Оператор справочной службы просит связаться с Центром профилактики и контроля заболеваний. Там передачу просят связаться с Национальной службой здравоохранения, тем самым втягивая журналистов в так называемый "ковидный футбол".

Как ни странно, служба игнорирует результаты индивидуального теста и замораживает сертификат по результатам теста, выполненного большим количеством людей. А сертификат снова станет "зеленым" только через 11 дней после первого положительного теста.