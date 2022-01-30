Видео ⟩ "Я поняла, что бетонный блок бьется в мое окно": ветер сорвал балкон многоэтажки в Риге

Некомфортное чувство охватило Кристину, когда женщина вдруг увидела гигантский кусок бетона, висящий в воздухе в окнах ее третьего этажа, а очередной порыв ветра грозил либо бросить конструкцию в окно квартиры, либо сорвать ее.

"Когда я зашла на кухню, открыла окно, а внизу оказались представители нашего домоуправления, у нас предприятие Selectum Home.

Я увидела, что болтается такая глыба и поняла, что она билась в мое окно.

Представители заметили, что я дома, поднялись ко мне и через окно срезали с помощью инструментов это кусок. Единственное, что он упал на балкон второго этажа", - рассказывает жительница третьего этажа дома.

"Потом они уехали, и я увидела, что вторая стенка балкона наполовину свисала.

Я позвонила представителям еще раз, попросила что-то сделать. Они сказали, что сегодня метель, они ничего не могут сделать.

Я сплю в этой комнате, этот кусок может ударить мне в окно. Я подумала, что можно позвонить пожарным, но мне сказали, что это не в их компетенции", - рассказывает Кристина.

После недолгих раздумий, не желая рисковать, Кристина решила сообщить об опасности в ответственные службы, и вскоре последовали действия спасателей:

"Из моей квартиры один пожарный держал балку, чтобы обломок не зацепил мое окно, другой спускался с пятого этажа на веревке и обрезал его".

Описываемая ситуация произошла совсем недавно, когда страну охватила буря, но сейчас, глядя на балкон на третьем этаже или на то, что от него осталось, можно предположить, что очередную стихию местным жителям снова придется ждать с неприятными сюрпризами. Надо сказать, что балконы соседей тоже мало чем отличаются от разрушенного бурей строения. И местные жители, и администрация дома в курсе общей ситуации.

"У нас сложилась ситуация, когда либо все балконы нужно разобрать, либо отремонтировать, конечно, цена сильно разнится. У меня нет балкона, но так как они общего пользования, на них надо скидывать всем жителям", - говорит жительница с четвертого этажа дома.