Микроавтобус с передвижной студией LTV попал в ДТП

Как сообщает LTV в Twitter, команда LTV в аварии не пострадала, все благополучно доставлены домой.

Daugavpilī uzvarēja dziesma «Tur, kur Dieva kamanas slīd». https://t.co/JKWcz7oeBQ — Edgars Kupčs (@edgarskupcs) January 30, 2022

Уже сообщалось, что 29 января в Даугавпилсе прошло финальное шоу премии Muzikālās bankas 2021, на котором триумфаторами стали коллективы Prāta vētra и Tautumeitas с песней Tur, kur Dieva kamanas slīd.

Церемония премии Muzikālā banka состоялась в 22-й раз. Она проводится по ежегодным итогам опроса Latvijas Radio 2, в котором слушатели называют свои любимые песни.

Напомним, в субботу, 29 января, латвийский футбольный клуб РФШ попал в дорожно-транспортное происшествие, возвращаясь с контрольного матча в Хельсинки.

В аварию также попал легковой автомобиль. В результате аварии автобус, в котором находилась команда РФШ, перевернулся.