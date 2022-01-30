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Даниэль Павлютс, министр здравоохранения

Микроавтобус с передвижной студией LTV попал в ДТП

ФОТО: shutterstock.com

Сегодня ночью, 30 января, микроавтобус Латвийского телевидения (LTV) и передвижная студия "Абава" попали в аварию на пути из Даугавпилса, где проходил финал премии Muzikāla banka.

Как сообщает LTV в Twitter, команда LTV в аварии не пострадала, все благополучно доставлены домой.

Уже сообщалось, что 29 января в Даугавпилсе прошло финальное шоу премии Muzikālās bankas 2021, на котором триумфаторами стали коллективы Prāta vētra и Tautumeitas с песней Tur, kur Dieva kamanas slīd.

Церемония премии Muzikālā banka состоялась в 22-й раз. Она проводится по ежегодным итогам опроса Latvijas Radio 2, в котором слушатели называют свои любимые песни.

Напомним, в субботу, 29 января, латвийский футбольный клуб РФШ попал в дорожно-транспортное происшествие, возвращаясь с контрольного матча в Хельсинки.

В аварию также попал легковой автомобиль. В результате аварии автобус, в котором находилась команда РФШ, перевернулся.

Как сообщила команда, все пассажиры выбрались из автобуса, их жизни ничего не угрожает.


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