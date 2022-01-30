Микроавтобус с передвижной студией LTV попал в ДТП
Сегодня ночью, 30 января, микроавтобус Латвийского телевидения (LTV) и передвижная студия "Абава" попали в аварию на пути из Даугавпилса, где проходил финал премии Muzikāla banka.
Сегодня ночью, 30 января, микроавтобус Латвийского телевидения (LTV) и передвижная студия "Абава" попали в аварию на пути из Даугавпилса, где проходил финал премии Muzikāla banka.
Как сообщает LTV в Twitter, команда LTV в аварии не пострадала, все благополучно доставлены домой.
Daugavpilī uzvarēja dziesma «Tur, kur Dieva kamanas slīd». https://t.co/JKWcz7oeBQ— Edgars Kupčs (@edgarskupcs) January 30, 2022
Уже сообщалось, что 29 января в Даугавпилсе прошло финальное шоу премии Muzikālās bankas 2021, на котором триумфаторами стали коллективы Prāta vētra и Tautumeitas с песней Tur, kur Dieva kamanas slīd.
Церемония премии Muzikālā banka состоялась в 22-й раз. Она проводится по ежегодным итогам опроса Latvijas Radio 2, в котором слушатели называют свои любимые песни.
Напомним, в субботу, 29 января, латвийский футбольный клуб РФШ попал в дорожно-транспортное происшествие, возвращаясь с контрольного матча в Хельсинки.
В аварию также попал легковой автомобиль. В результате аварии автобус, в котором находилась команда РФШ, перевернулся.
Как сообщила команда, все пассажиры выбрались из автобуса, их жизни ничего не угрожает.