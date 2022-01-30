Экспресс-теста достаточно для получения больничного, но не для получения сертификата

С понедельника, 31 января, в круглосуточном режиме будет восстановлена работа единого консультационного номера семейных врачей, а большое число зараженных вынуждает эпидемиологов сортировать, кому из зараженных звонить.

Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC) в день может обзвонить максимум 1000 заразившихся Covid-19 для установления контактных лиц. С тех пор, как число зараженных в шесть и даже девять превышает мощность, SPKC не может позвонить каждому зараженному.

Эпидемиологи решили звонить главным образом экономически активным жителям.

"В данный момент главный приоритет - с 20 до 39 лет, так как среди них наблюдается самая высокая заболеваемости, они социально активны с возможностью большого количества контактов", - рассказала представитель SPKC Илзе Арая.

- рассказала представитель SPKC Илзе Арая.

Остальные тысячи людей, которым не позвонили, получают на телефон сообщение с инструкцией. Для их исполнения приходится полагаться на добросовестность людей, например, чтобы они сами позвонили своим контактным лицам, проинформировали места работы, руководителей коллективов, организаторов посещенных мероприятий.

Кроме того, большую неясность в обществе создали принятые правительством поправки, что для официального факта констатации заражения достаточно сделанного за пределами лаборатории экспресс-теста. Цель - снизить нагрузку на лаборатории. В Министерстве здравоохранения поясняют - годен антигенный тест, сделанный у семейного врача, в медучреждении или в аптеке под надзором фармацевта.

Если результат антигенного теста на Covid-19 оказывается положительным, то его не нужно подтверждать тестом, сделанным в лаборатории. Цель - чтобы люди могли оперативно начать соблюдать изоляцию и проинформировать контактные лица.

Противоречий Миздрав в этом не видит.

"На основе подозрений с целью осторожности человек соблюдает изоляцию, и ему выдают больничный. Однако, например, чтобы сказать, что этот человек достаточно защищен и может получить ковид-сертификат, нужно доказательство, а не обоснованные подозрения.

Не нужно любой ценой делать тест в надежде получить QR-код", - указала руководитель отдела здоровья среды Министерства здравоохранения Яна Фелдмане.

Так как невакцинированные люди и те, кто не хочет делать бустер, заинтересованы в получении сертификата о перенесенной болезни, можно прогнозировать, что они все равно продолжат нагружать лаборатории.