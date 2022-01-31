Фото и видео ⟩ Последствия бури: в Юркалне - оползень, в Колке деревья выломаны с корнями

Ингус Антанович заметил, что в Юркалне произошел оползень. Ramute Saleniece на побережье Колки сфотографировала вырванные с корнями деревья.

Как сообщалось, в воскресенье, 30 января, действовало оранжевое предупреждение о сильном снегопаде и ветре, который может нанести ущерб. Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии предупредил, что затруднено может быть и движение по дорогам.

Вчера вечером на улице Хипократа в Риге ветер сорвал часть утепления многоэтажного жилого дома, который упал на припаркованные автомобили.

🇱🇻 Vakar vakarā Hipokrāta ielā #Mežčiems #Rīga #Latvija vējš norāvis daļu no daudzstāva dzīvojamās mājas siltinājuma, kurš uzkrita uz stāvošās mašīnas.

📸 Julija Zabelina pic.twitter.com/fB7DcsjwWl — BreakingLV (@breakinglv) January 30, 2022

Новый оползень.

🇱🇻 Jauns stāvkrasta nogruvums #Labrags #Jūrkalne #Latvija.

📹 Ingus Antonovičs pic.twitter.com/lF10n77fC

Сильный ветер, который, по информации LVĢMC, достигал скорости 20-22 метров в секунду, а в прибрежных районах даже 27 м/с, нанес ущерб сети электроснабжения AS Sadales tīkls сообщили LETA.

В 18:00 воскресенья электроснабжение было нарушено у около 6800 потребителей в западной и южной частях страны. Наибольшее количество абонентов без электричества были в окрестностях Лиепаи и Талси.

Компания напоминает: если вы видите опасную ситуацию, нужно не приближаться к месту происшествия, а немедленно сообщить в Sadales tīkls по круглосуточному бесплатному номеру аварийно-спасательной службы 8404 или в Государственную пожарно-спасательную службу по телефону 112.