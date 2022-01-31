Пн, 31.01.2022
Окружению президента РФ Владимира Путина будет "негде спрятаться", если Москва начнет вторжение в Украину. Лиз Трасс, Глава МИД Великобритании
Лиз Трасс, Глава МИД Великобритании
2

Фото и видео ⟩ Последствия бури: в Юркалне - оползень, в Колке деревья выломаны с корнями

ФОТО: Ramute Saleniece/Facebook

В субботу, 29 января, в Латвии разразилась сильная метель и буран. Apollo.lv собрало в соцсетях записи очевидцев о причиненных стихией разрушениях.

Ингус Антанович заметил, что в Юркалне произошел оползень. Ramute Saleniece на побережье Колки сфотографировала вырванные с корнями деревья.

Как сообщалось, в воскресенье, 30 января, действовало оранжевое предупреждение о сильном снегопаде и ветре, который может нанести ущерб. Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии предупредил, что затруднено может быть и движение по дорогам.

Вчера вечером на улице Хипократа в Риге ветер сорвал часть утепления многоэтажного жилого дома, который упал на припаркованные автомобили.

 Новый оползень.

Сильный ветер, который, по информации LVĢMC, достигал скорости 20-22 метров в секунду, а в прибрежных районах даже 27 м/с, нанес ущерб сети электроснабжения AS Sadales tīkls сообщили LETA.

В 18:00 воскресенья электроснабжение было нарушено у около 6800 потребителей в западной и южной частях страны. Наибольшее количество абонентов без электричества были в окрестностях Лиепаи и Талси.

Компания напоминает: если вы видите опасную ситуацию, нужно не приближаться к месту происшествия, а немедленно сообщить в Sadales tīkls по круглосуточному бесплатному номеру аварийно-спасательной службы 8404 или в Государственную пожарно-спасательную службу по телефону 112.

Вызванные штормом оползни замечены и в Колке.


НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ

Последние новости

НАВЕРХ
Back