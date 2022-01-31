Выявлено 3775 новых случаев Covid-19; умерли пять человек

Умершие входили в возрастные категории от 60 до 89 лет:​

один человек в возрасте от 60 до 69 лет;

четыре человека в возрасте от 80 до 89 лет.

Трое скончавшихся не были привиты от Covid-19 или не закончили курс вакцинации, двое были привиты.

Из выявленных вчера зараженных Covid-19 1376 не были вакцинированы или не прошли полный курс вакцинации, 2399 человек были вакцинированы.

14-дневный кумулятивный показатель заболеваемости на 100 000 населения за сутки увеличился и составляет 4617,0 случаев.

Всего вчера было сделано 9411 тестов на Covid-19, доля положительных результатов составила 40,1%. Это самый высокий показатель с начала пандемии.

С начала пандемии Covid-19 лабораторно подтвержден у 392 764 жителей Латвии, скончались 4873 человека.

Вакцинация

По крайней мере одну прививку от Covid-19 получил 71% жителей Латвии, свидетельствуют данные Национальной службы здравоохранения.

По данным Центрального статистического управления, в июле 2021 года в Латвии проживали 1 882 200 человек, из них по крайней мере одну прививку получили 71,03% населения, а завершили курс вакцинации 68,37%, из них 34,375% прошли бустерную вакцинацию.

В целом в Латвии бустерные вакцины получили 23,56% общей численности населения.

За прошедшие сутки вакцины от Covid-19 получили 768 человек, из них 40 - первую дозу, 53 - вторую, 10 привились вакциной Johnson & Johnson, которая вводится один раз, а 665 - бустерной вакциной.

Страны Балтии

Литва

За минувшие сутки в Литве выявлено 5793 новых случая заражения коронавирусом, скончались 12 человек, сообщил в понедельник Департамент статистики. 10 из всех скончавшихся были не привиты или привиты частично.

В больницах на лечении от Covid-19 находятся 1339 человек, из них 87 человек - в реанимации.

За минувшие сутки в стране выполнено 13,8 тыс. молекулярных (ПЦР) тестов и 711 антигенных тестов на коронавирус.

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей в Литве составил 3886,5 случая. Доля положительных ответов среди тестов за последние семь дней составила 40,4%.

В общей сложности в Литве с начала пандемии Covid-19 заболело почти 679,5 тыс. человек, умерло почти 7,9 тыс. человек.

С сегодняшнего дня консультативный телефон семейных врачей будет работать круглосуточно

Для того, чтобы пациенты могли получать информацию о лечении Covid-19 на дому, с сегодняшнего дня будет возобновлена работа консультативного телефона семейных врачей 66016001 в круглосуточном режиме, сообщили в Министерстве здравоохранения.

Это одна из мер, предпринятых Минздравом для разгрузки семейных врачей и персонала их практик путем снятия с них дополнительных обязанностей.

Кроме того, семейным врачам больше не надо будет обзванивать инфицированных Covid-19 пациентов, а также контактных лиц, если того не требует состояние их здоровья.

Также врачи общей практики впредь не будут обязаны выдавать медицинские справки для школ, рабочих мест после карантина или изоляции, если инфицирование было бессимптомным или заболевание прошло в легкой форме, а симптомы исчезли на седьмой день, а также выписывать направления на лабораторные анализы на выявление инфекции Covid-19 при наличии симптомов.

В Минздраве указали, что в "острые" часы прием у семейных врачей организуется по предварительной записи, а профилактические осмотры можно отложить.

Министерство также планирует обратиться к специалистам с просьбой выписывать необходимые направления на обследования и консультации к другим специалистам, тем самым сняв с семейных врачей обязанность выписывать направления на консультации к специалистам и рецепты на лекарства. Также планируется отложить ввод контактной информации пациента в систему электронного здравоохранения.