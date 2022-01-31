Пабрикс: если Россия вторгнется в Украину, НАТО отреагирует незамедлительно

"На данный момент никто не говорит о том, чтобы НАТО ввязывалось в боевые действия напрямую, поскольку Украина хоть и наш союзник, но не член НАТО. [...] Думаю, если бы такое вторжение случилось, ответ должен был бы быть незамедлительным. И, конечно, это также означает больше помощи для приграничных стран, как наша", - сказал Пабрикс.

Министр обороны признал, что Вооруженные силы Латвии уже несколько месяцев находятся "на достаточно высоком уровне готовности". Если по соседству будет настоящий военный конфликт, нашей стране потребуется дополнительная военная поддержка со стороны союзников.

"Возрастут наши требования о размещении дополнительных союзников на территории Латвии, о большей военной и финансовой помощи", - пояснил министр. Пабрикс также признался, что пока не располагает точной информацией о том, сколько солдат и единиц вооруженной техники могут отправить в Латвию, например, США.

Министр обороны также выразил уверенность, что латвийская армия на данный момент является самой боеспособной среди трех сран Балтии, поэтому пока не видит оснований для введения обязательной воинской повинности.

Создание обязательной службы и изменение системы требует много лет, денег и ресурсов для обучения молодых людей. Таких ресурсов у нас на данный момент просто нет",

- признался Пабрикс.