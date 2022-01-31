"Если это шевельнется - стреляй". Хагги Вагги - игрушка, которая пугает родителей, но нравится детям

В Steam у игры не указано возрастное ограничение, однако она явно должна быть с пометкой 18+. Несмотря на это, игра стала популярной среди детей: осенью прошлого года она попала в десятку самых популярных детских запросов на YouTube.

Несмотря на то, что игра стала популярной у детей, некоторые родители сообщали, что не у всех знакомство с игрой прошло хорошо - кто-то после увиденного боится спать по ночам, пишет "Афиша Daily".

Реакция соцсетей

Что в TikTok?

Как это уже заведено, в TikTok начали появляться видео, посвященные Хагги Вагги.

Например, родители, мягко говоря, были удивлены заказу ребенка:

Автор видео выше добавила продолжение переписки с мужем, где он перепутал более простых кукол с Кисси Мисси, отметив, что "если это шевельнется - стреляй".

Кто-то просто удивляется новым трендам:

А некоторые тиктокеры, например, снимают видео на тему романтических отношений Хагги Вагги с Кисси Мисси.

А еще Хагги Вагги получил собственные звуки благодаря ютуберу Скорти. Среди фраз, например, такие:

1) "Да ладно, смотри! Это бабушка Хагги Вагги"

Блогер сказал эту фразу в одном из своих видео, где назвал увеличенную копию синего Хагги Вагги с розовыми очками - его бабушкой.

2) "Офигеть, нашему Хагги Вагги тысяча лет"

С помощью этой фразы блогеры удивляются тому, что они или их партнер "родились в прошлом тысячелетии".

И это даже не все завирусившиеся в TikTok фразы Скорти.

Что в Twitter?

Родители узнали об этих монстрах относительно недавно - в декабре, когда поклонники игры стали просить их в подарок на праздники.

Мнения о внешнем виде Хагги Вагги и Кисси Мисси разделились.

ФОТО: Twitter

ФОТО: Twitter

ФОТО: Twitter

люди которые говорят что в детстве обосрались бы с игрушки хагги ваги вы что правда в свои 8-11 не фанатели по двухметровому чуваку из леса в костюме и без лица?? — .висинити. (@somebodymissme) January 18, 2022

я только разобралась кто такой хаги ваги А ВСЕ УЖЕ ГОВОРЯТ ПРО КАКОГО-ТО КИСИ МИСИ — олеsя кринж (@olesyacringe) January 19, 2022

теперь у меня есть хагги вагги pic.twitter.com/qPO3ycMxlM — лана Ханаби (@fox_lgbtq) January 29, 2022

я только научилась отличать кисси мисси от хагги вагги, а тут это..... pic.twitter.com/huK6Fjoqxi — антисоциальность в кубе (@zabivnou) January 25, 2022

кроме хагги вагги и кисси мисси есть еще силли билли килли вилли и сисси блисси😭😭😭😭😭 — мишачян щенок мыши ☎️ (@m1shafreak) January 31, 2022

Нужно ли запрещать детям такие игрушки?

Как пишет "Мел", с точки зрения психологов, в детском интересе к "страшным" игрушкам нет ничего плохого. Издание приводит слова игрового терапевта и детского психолога Александра Покрышкина:

"Для детей любая выбранная игрушка - это форма выражения каких-то чувств. Например, родители задаются вопросом: нужно ли иметь в детском наборе такой предмет, как игрушечный унитаз? Я думаю, ничего плохого в этом нет. При помощи этой игрушки дети осваивают вопросы, связанные с гигиеной. Трехлетнему ребенку, который еще недавно пользовался горшком, трудно найти слова и выразить, допустим, свой страх провалиться в унитаз. И игра с кукольной сантехникой - это его возможность отрефлексировать свою тревогу. Так же и с негативными персонажами: ребенок таким образом проживает определенные чувства".

В свою очередь, sntat.ru также отмечает, что начиная с 5-6 лет ребенку становятся интересны вопросы, связанные с разными эмоциями - он пытается приобщиться к миру взрослых и осознать в том числе негативные чувства. Как пишет портал, страх - самая старая и сильная эмоция, которая и помогает выжить в мире, полном опасностей.