"Если это шевельнется - стреляй". Хагги Вагги - игрушка, которая пугает родителей, но нравится детям

В Steam у игры не указано возрастное ограничение, однако она явно должна быть с пометкой 18+. Несмотря на это, игра стала популярной среди детей: осенью прошлого года она попала в десятку самых популярных детских запросов на YouTube.
Несмотря на то, что игра стала популярной у детей, некоторые родители сообщали, что не у всех знакомство с игрой прошло хорошо - кто-то после увиденного боится спать по ночам, пишет "Афиша Daily".
Реакция соцсетей
Как это уже заведено, в TikTok начали появляться видео, посвященные Хагги Вагги.
Например, родители, мягко говоря, были удивлены заказу ребенка:
Автор видео выше добавила продолжение переписки с мужем, где он перепутал более простых кукол с Кисси Мисси, отметив, что "если это шевельнется - стреляй".
Кто-то просто удивляется новым трендам:
А некоторые тиктокеры, например, снимают видео на тему романтических отношений Хагги Вагги с Кисси Мисси.
А еще Хагги Вагги получил собственные звуки благодаря ютуберу Скорти. Среди фраз, например, такие:
1) "Да ладно, смотри! Это бабушка Хагги Вагги"
Блогер сказал эту фразу в одном из своих видео, где назвал увеличенную копию синего Хагги Вагги с розовыми очками - его бабушкой.
2) "Офигеть, нашему Хагги Вагги тысяча лет"
С помощью этой фразы блогеры удивляются тому, что они или их партнер "родились в прошлом тысячелетии".
И это даже не все завирусившиеся в TikTok фразы Скорти.
Родители узнали об этих монстрах относительно недавно - в декабре, когда поклонники игры стали просить их в подарок на праздники.
Мнения о внешнем виде Хагги Вагги и Кисси Мисси разделились.
Нужно ли запрещать детям такие игрушки?
Как пишет "Мел", с точки зрения психологов, в детском интересе к "страшным" игрушкам нет ничего плохого. Издание приводит слова игрового терапевта и детского психолога Александра Покрышкина:
"Для детей любая выбранная игрушка - это форма выражения каких-то чувств. Например, родители задаются вопросом: нужно ли иметь в детском наборе такой предмет, как игрушечный унитаз? Я думаю, ничего плохого в этом нет. При помощи этой игрушки дети осваивают вопросы, связанные с гигиеной. Трехлетнему ребенку, который еще недавно пользовался горшком, трудно найти слова и выразить, допустим, свой страх провалиться в унитаз. И игра с кукольной сантехникой - это его возможность отрефлексировать свою тревогу. Так же и с негативными персонажами: ребенок таким образом проживает определенные чувства".
В свою очередь, sntat.ru также отмечает, что начиная с 5-6 лет ребенку становятся интересны вопросы, связанные с разными эмоциями - он пытается приобщиться к миру взрослых и осознать в том числе негативные чувства. Как пишет портал, страх - самая старая и сильная эмоция, которая и помогает выжить в мире, полном опасностей.
Так, Хагги Вагги и прочие современные монстры страшны для многих детей не больше чем, например, Фредди Крюгер в свое время для их родителей.