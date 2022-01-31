Пн, 31.01.2022
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  • "Если это шевельнется - стреляй". Хагги Вагги - игрушка, которая пугает родителей, но нравится детям

"Если это шевельнется - стреляй". Хагги Вагги - игрушка, которая пугает родителей, но нравится детям

"Ужас, монстр, не игрушка для ребенка...", "Гремлин в сравнении с этим - красавчик" - это лишь некоторые из фраз родителей о внешности "новой" игрушки. Что за Хагги Вагги?

Некоторые видео и твиты, которые будут далее в статье, могут содержать ненормативную лексику!

Хагги Вагги и Кисси Мисси... Что?

ФОТО: Скриншот с YouTube

Хагги Вагги и Кисси Мисси - это герои хоррор-игры Poppy Playtime от MOB Games. Первая глава игры вышла в октябре 2021-го. Премьера второй главы должна пройти уже в этом году.

Согласно сюжету экс-сотрудник фабрики игрушек Playtime Co. расследует загадочное исчезновение коллег. В один момент за ним начинает гоняться популярная игрушка компании Хагги Вагги - синий пушистый монстр с треугольной головой, большими красными губами и улыбкой с рядом колючих зубов. Хагги Вагги раньше был безобидной игрушкой для детей, но стал монстром из-за аварии на фабрике. Его главная "сила" отражается в его имени - объятия (с англ. to hug - "обнимать").

Кисси Мисси - еще одна игрушка - розовая с бантиком на шее, правда, ее не было в первой части игры - она видна лишь как часть постера на стене заброшенной фабрики и на граффити. 

В Steam у игры не указано возрастное ограничение, однако она явно должна быть с пометкой 18+. Несмотря на это, игра стала популярной среди детей: осенью прошлого года она попала в десятку самых популярных детских запросов на YouTube.

Несмотря на то, что игра стала популярной у детей, некоторые родители сообщали, что не у всех знакомство с игрой прошло хорошо - кто-то после увиденного боится спать по ночам, пишет "Афиша Daily".

Реакция соцсетей

Как это уже заведено, в TikTok начали появляться видео, посвященные Хагги Вагги. 

Например, родители, мягко говоря, были удивлены заказу ребенка:

@nadyasavchenko_1 ♬ Monkeys Spinning Monkeys - Kevin MacLeod & Kevin The Monkey

Автор видео выше добавила продолжение переписки с мужем, где он перепутал более простых кукол с Кисси Мисси, отметив, что "если это шевельнется - стреляй".

@nadyasavchenko_1 ♬ Fake - The Tech Thieves

Кто-то просто удивляется новым трендам: 

@homeboy.nm

объясните, плиз….

♬ Куда меня занесло - Эль Виктор

А некоторые тиктокеры, например, снимают видео на тему романтических отношений Хагги Вагги с Кисси Мисси.

@..haggi..vaggi всем приветик … выпускаю грустные видео про хагги вагги 😭#хаггивагги#рек#рекомендации #ня#торифокс#haggiwaggi ♬ original sound - 𝐕𝐢𝐩𝐞𝐫

А еще Хагги Вагги получил собственные звуки благодаря ютуберу Скорти. Среди фраз, например, такие:

1) "Да ладно, смотри! Это бабушка Хагги Вагги"

@silikkk

Бабушка хагги вагги

♬ оригинальный звук - лэнди☁⚡
@_lisindimka_

(Жду тебя в инсте)

♬ оригинальный звук - лэнди☁⚡

Блогер сказал эту фразу в одном из своих видео, где назвал увеличенную копию синего Хагги Вагги с розовыми очками - его бабушкой.

2) "Офигеть, нашему Хагги Вагги тысяча лет"

@godofcrocodiles ♬ оригинальный звук - zevakall

С помощью этой фразы блогеры удивляются тому, что они или их партнер "родились в прошлом тысячелетии".

И это даже не все завирусившиеся в TikTok фразы Скорти.

  • Что в Twitter? 

Родители узнали об этих монстрах относительно недавно - в декабре, когда поклонники игры стали просить их в подарок на праздники. 

Мнения о внешнем виде Хагги Вагги и Кисси Мисси разделились.

ФОТО: Twitter
ФОТО: Twitter
ФОТО: Twitter

Нужно ли запрещать детям такие игрушки? 

Как пишет "Мел", с точки зрения психологов, в детском интересе к "страшным" игрушкам нет ничего плохого. Издание приводит слова игрового терапевта и детского психолога Александра Покрышкина:

"Для детей любая выбранная игрушка - это форма выражения каких-то чувств. Например, родители задаются вопросом: нужно ли иметь в детском наборе такой предмет, как игрушечный унитаз? Я думаю, ничего плохого в этом нет. При помощи этой игрушки дети осваивают вопросы, связанные с гигиеной. Трехлетнему ребенку, который еще недавно пользовался горшком, трудно найти слова и выразить, допустим, свой страх провалиться в унитаз. И игра с кукольной сантехникой - это его возможность отрефлексировать свою тревогу. Так же и с негативными персонажами: ребенок таким образом проживает определенные чувства".

В свою очередь, sntat.ru также отмечает, что начиная с 5-6 лет ребенку становятся интересны вопросы, связанные с разными эмоциями - он пытается приобщиться к миру взрослых и осознать в том числе негативные чувства. Как пишет портал, страх - самая старая и сильная эмоция, которая и помогает выжить в мире, полном опасностей.

Так, Хагги Вагги и прочие современные монстры страшны для многих детей не больше чем, например, Фредди Крюгер в свое время для их родителей.


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