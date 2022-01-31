Бывшая Тимати показала фото до и после пластики груди

Модель Катерина Сафарова стала известна благодаря роману с рэпером Тимати после победы на шоу "Холостяк". Позже пара распалась, но интерес к девушке не пропал.

Сафарова все чаще стала публиковать довольно откровенные фото и видео, демонстрируя тем самым свое идеальное тело. Модель рассказала подписчикам, что не всегда могла похвастаться такими округлыми формами. Изначально у Катерины была грудь небольшого размера.

Ей казалось, что размер не соответствует основным параметрам тела. К решению проблемы в некоторой мере ее подтолкнул пример мамы и сестры, которых природа наградила внушительным бюстом.

"Я не знаю точной причины, но связываю это с занятием художественной гимнастикой. Я много лет отдала этому спорту и не видела там ни одной девочки с большой грудью. На разных форумах писали, что некоторые упражнения мешают нормальному росту груди", - цитирует модель портал.

Благодаря сестре она решилась на пластическую операцию.

ФОТО: Instagram

Операция, по словам Сафаровой, длилась всего полчаса. В Instagram-сторис Катерина сопроводила рассказ откровенными фото. Она также показала подписчикам фото до и после операции, чтобы было с чем сравнить.