Пн, 31.01.2022
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Никита Троянский, эпидемиолог

Бывшая Тимати показала фото до и после пластики груди

Модель Катерина Сафарова призналась подписчикам, что сделала пластику груди. Об этом пишет Topnews.ru.

Модель Катерина Сафарова стала известна благодаря роману с рэпером Тимати после победы на шоу "Холостяк". Позже пара распалась, но интерес к девушке не пропал.

Сафарова все чаще стала публиковать довольно откровенные фото и видео, демонстрируя тем самым свое идеальное тело. Модель рассказала подписчикам, что не всегда могла похвастаться такими округлыми формами. Изначально у Катерины была грудь небольшого размера. 

Ей казалось, что размер не соответствует основным параметрам тела. К решению проблемы в некоторой мере ее подтолкнул пример мамы и сестры, которых природа наградила внушительным бюстом.

"Я не знаю точной причины, но связываю это с занятием художественной гимнастикой. Я много лет отдала этому спорту и не видела там ни одной девочки с большой грудью. На разных форумах писали, что некоторые упражнения мешают нормальному росту груди", - цитирует модель портал. 

Благодаря сестре она решилась на пластическую операцию.  

ФОТО: Instagram

Операция, по словам Сафаровой, длилась всего полчаса. В Instagram-сторис Катерина сопроводила рассказ откровенными фото. Она также показала подписчикам фото до и после операции, чтобы было с чем сравнить.

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