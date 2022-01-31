Бывшая Тимати показала фото до и после пластики груди
Модель Катерина Сафарова призналась подписчикам, что сделала пластику груди. Об этом пишет Topnews.ru.
Модель Катерина Сафарова призналась подписчикам, что сделала пластику груди. Об этом пишет Topnews.ru.
Модель Катерина Сафарова стала известна благодаря роману с рэпером Тимати после победы на шоу "Холостяк". Позже пара распалась, но интерес к девушке не пропал.
Сафарова все чаще стала публиковать довольно откровенные фото и видео, демонстрируя тем самым свое идеальное тело. Модель рассказала подписчикам, что не всегда могла похвастаться такими округлыми формами. Изначально у Катерины была грудь небольшого размера.
Ей казалось, что размер не соответствует основным параметрам тела. К решению проблемы в некоторой мере ее подтолкнул пример мамы и сестры, которых природа наградила внушительным бюстом.
"Я не знаю точной причины, но связываю это с занятием художественной гимнастикой. Я много лет отдала этому спорту и не видела там ни одной девочки с большой грудью. На разных форумах писали, что некоторые упражнения мешают нормальному росту груди", - цитирует модель портал.
Благодаря сестре она решилась на пластическую операцию.
Операция, по словам Сафаровой, длилась всего полчаса. В Instagram-сторис Катерина сопроводила рассказ откровенными фото. Она также показала подписчикам фото до и после операции, чтобы было с чем сравнить.