Под Мадоной упавшее дерево насмерть раздавило человека

В воскресенье, 30 января, в 13:07 в VUGD поступил вызов в Баркавскую волость Мадонского края, где в лесу погиб мужчина из-за упавшего на него дерева.

В интервью LTV и Латвийскому радио представитель VUGD Агрита Витола сказала, что спасателям неизвестно, было ли происшествие связано с повреждениями, вызванными ураганом. К тому же самые сильные ветры в основном были в других местах Латвии.

Всего за выходные в VUGD поступило 183 вызова, из них 21 - на тушение пожара, 137 - на спасательные операции, 25 вызовов оказались ложными.

Также в выходные поступило 52 вызова на уборку сломанных деревьев с проезжей части, в одном случае - с одноэтажного дома, а в другом на проезжую часть упали столб уличного освещения и кусок кровельной жести.

Всего в VUGD поступило 12 обращений, по которым необходимо было устранить опасность, исходящую от кровельных или фасадных конструкций - убрать сорванные ветром листы покрытия. Большинство вызовов, связанных с ущербом от урагана, поступило в воскресенье после обеда, в основном в Курземском крае, Риге и Пририжье.