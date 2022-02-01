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Артис Пабрикс, министр обороны
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Какую выбрать форму витамина С и с какими продуктами лучше его не принимать?

Иллюстративное фото ФОТО: Unsplash.com/ engin akyurt

Витамин С является наиболее известным из витаминов. О его свойстве - способности укреплять иммунитет человека, особенно в холодное время года знает практически каждый, но это далеко не единственное положительное свойство витамина С.

О положительном влиянии витамина С на организм, его формах и о том, как правильно употреблять этот витамин рассказывает сертифицированный фармацевт аптечной сети Apotheka Аманда Озолиня.

"Организм человека не способен синтезировать и накапливать витамин С, поэтому важно ежедневно принимать его в достаточных дозах. Частично эту дозу человек может получать с едой. Для приема витамина С многие употребляют в пищу лимоны и апельсины, но оказывается, что больше всего витамина С содержится в черной смородине, киви, паприке, шпинате, цветной капусте и картофеле. 50 граммов черной смородины в день достаточно, чтобы обеспечить достаточную суточную дозу витамина С! Однако в холодное время года не всегда можно с пищей получить необходимое количество витамина С, поэтому рекомендуется принимать его дополнительно в виде пищевых добавок", - говорит сертифицированный фармацевт аптечной сети Apotheka Аманда Озолиня.

О дефиците витамина С в организме могут свидетельствовать ряд симптомов - постоянная усталость, кровоточивость десен при чистке зубов, появление синяков даже при легких ушибах, частые носовые кровотечения, медленное заживление ран, сухие и красные пятна на коже и др.

Женщинам следует принимать 75 мг в день, мужчинам - 90 мг, а беременным и кормящим женщинам рекомендуется принимать от 80 до 100 мг витамина С в день. Курильщикам следует принимать на 35 мг большую дозу ежедневно, поскольку курение повышает уровень свободных радикалов, образуемых сигаретным дымом. Повышенная доза также рекомендуется при больших нагрузках и тяжелом физическом труде. В случаях быстро проходящих вирусных инфекций суточная доза витамина С может быть увеличена до 1000 мг в сутки.

Хотя чаще всего витамин С называют витамином, укрепляющим иммунитет человека, его благотворное влияние на организм гораздо шире. "Витамин С не только помогает бороться с простудой, вирусами и гриппом, улучшает работу иммунной системы в условиях повышенного стресса, и увеличивает физическую силу, но и укрепляет здоровье легких, способствует усвоению железа в организме, заботится о здоровой коже, уменьшая глубину и замедляя образование морщин, уменьшая сухость кожи и замедляя старение, а также способствует синтезу коллагена, который важен не только для кожи, но и для связок, сухожилий, костей и кровеносных сосудов. Укрепление стенок сосудов способствует заживлению ран и предотвращению воспаления", - говорит сертифицированный фармацевт аптечной сети Apotheka Аманда Озолиня.

Какую форму витамина С выбрать?

Ассортимент витамина С широк, он доступен в разных формах. Эти формы отличаются скоростью усвоения витамина С в организме.

  • Таблетки и драже - принимая во внимание, что необходимо время, чтобы принятый таким образом витамин С растворился в желудочно-кишечном тракте, он медленнее поступает в кровь.
  • Жевательные пастилки - витамин С усваивается быстрее, чем при употреблении других таблеток и драже. Он поступает в кровь через слизистую ротовой полости, поэтому такая форма будет более полезной для укрепления иммунитета полости рта в сезон вирусов.
  • Растворимые (шипучие) таблетки и порошки - в такой форме витамин С быстрее поступает в кровь, поэтому его рекомендуется принимать при простуде для более быстрого достижения эффекта. Следует учитывать, что витамин С раздражает слизистую оболочку внутренних органов, особенно в желудке, а шипучие формы витамина С содержат вспомогательные вещества, которые также действуют как раздражители, поэтому людям с желудочно-кишечными заболеваниями лучше выбирать витамин С длительного действия в капсулах, который оказывает более щадящее действие на желудочно-кишечный тракт.

Что следует учитывать при приеме витамина С, или как правильно принимать витамин С?

При приеме витамина С рекомендуется принимать во внимание следующие аспекты:

1. Соблюдать необходимую суточную дозу! При приеме в средних дозах от 30 до 189 мг в сутки организм усваивает 70-90% витамина С, но при дозах, превышающий 1 г в сутки, всасывание витамина С снижается до 50%, а оставшаяся часть выводится с мочой. Поэтому, если ваш врач назначил прием 1 грамма или более витамина С, рекомендуется принимать капсулы длительного действия или принимать пастилки в меньших дозах, принимая их несколько раз в день. Витамин С желательно принимать вместе с витаминами А и Е, которые будут способствовать его усвоению. Хотя передозировка витамина С невозможна, следует помнить, что чрезмерное количество чего бы то ни было может оказать негативное воздействие на организм. Чрезмерное употребление витамина С может ухудшить работу поджелудочной железы и почек, так как неиспользованный витамин выводится почками, что может привести к образованию камней в почках.

2. Принимать после или во время еды! Поскольку витамин С может раздражать желудок, рекомендуется принимать его после или во время еды. Часто люди начинают день с утреннего кофе и приема необходимых витаминов. Хотя кофе напрямую не влияет на всасывание витамина С, он обладает мочегонным эффектом, поэтому следует помнить, что он может ускорить выведение витамина С из организма до того, как он усвоится. Кроме того, кофеин стимулирует выработку гормонов стресса, а, следовательно, и большее потребление витамина С. Чтобы избежать ненужного вымывания из организма витамина С, не рекомендуется принимать витамин С с чашкой утреннего кофе.

3. Не принимать вместе с продуктами, богатыми крахмалом и сахаром! Богатые крахмалом и сахаром продукты, например: кексы и пирожные, не способствуют вовлечению витамина С в клеточный метаболизм, поэтому, принимая витамин С вместе с этими продуктами, организм использует только часть принятого количества витамина С, так как сахар и крахмалистые продукты будут конкурировать с витамином С!

4. При приеме каких-либо лекарства, лучше проконсультироваться с фармацевтом или врачом! Прием некоторых лекарств может снизить всасывание витамина С, например, прием используемых для снижения кислотности желудка лекарств и абсорбентов. Частое использование обезболивающих и противовоспалительных препаратов также может негативно повлиять на метаболизм витамина С.

Если ежедневно правильно принимать нужное количество витамина С, организм человека определенно будет за это благодарен.


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