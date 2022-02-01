Какую выбрать форму витамина С и с какими продуктами лучше его не принимать?

Женщинам следует принимать 75 мг в день, мужчинам - 90 мг, а беременным и кормящим женщинам рекомендуется принимать от 80 до 100 мг витамина С в день. Курильщикам следует принимать на 35 мг большую дозу ежедневно, поскольку курение повышает уровень свободных радикалов, образуемых сигаретным дымом. Повышенная доза также рекомендуется при больших нагрузках и тяжелом физическом труде. В случаях быстро проходящих вирусных инфекций суточная доза витамина С может быть увеличена до 1000 мг в сутки.

Хотя чаще всего витамин С называют витамином, укрепляющим иммунитет человека, его благотворное влияние на организм гораздо шире. "Витамин С не только помогает бороться с простудой, вирусами и гриппом, улучшает работу иммунной системы в условиях повышенного стресса, и увеличивает физическую силу, но и укрепляет здоровье легких, способствует усвоению железа в организме, заботится о здоровой коже, уменьшая глубину и замедляя образование морщин, уменьшая сухость кожи и замедляя старение, а также способствует синтезу коллагена, который важен не только для кожи, но и для связок, сухожилий, костей и кровеносных сосудов. Укрепление стенок сосудов способствует заживлению ран и предотвращению воспаления", - говорит сертифицированный фармацевт аптечной сети Apotheka Аманда Озолиня.

Какую форму витамина С выбрать?

Ассортимент витамина С широк, он доступен в разных формах. Эти формы отличаются скоростью усвоения витамина С в организме.

Таблетки и драже - принимая во внимание, что необходимо время, чтобы принятый таким образом витамин С растворился в желудочно-кишечном тракте, он медленнее поступает в кровь.

Жевательные пастилки - витамин С усваивается быстрее, чем при употреблении других таблеток и драже. Он поступает в кровь через слизистую ротовой полости, поэтому такая форма будет более полезной для укрепления иммунитета полости рта в сезон вирусов.

Растворимые (шипучие) таблетки и порошки - в такой форме витамин С быстрее поступает в кровь, поэтому его рекомендуется принимать при простуде для более быстрого достижения эффекта. Следует учитывать, что витамин С раздражает слизистую оболочку внутренних органов, особенно в желудке, а шипучие формы витамина С содержат вспомогательные вещества, которые также действуют как раздражители, поэтому людям с желудочно-кишечными заболеваниями лучше выбирать витамин С длительного действия в капсулах, который оказывает более щадящее действие на желудочно-кишечный тракт.

Что следует учитывать при приеме витамина С, или как правильно принимать витамин С?

При приеме витамина С рекомендуется принимать во внимание следующие аспекты: