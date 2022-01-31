В Киеве разоблачили подготовку беспорядков с "титушками" и бутафорской кровью

Правоохранительные органы Украины разоблачили подготовку массовых беспорядков и провокаций в ряде городов страны. Первая акция планировалась на 31 января у офиса президента Украины в Киеве, в ней должны были участвовать до 5 тысяч человек, которым за это заплатили деньги, заявил утром в тот же день на брифинге министр внутренних дел Украины Денис Монастырский.

По его словам, до полутора тысяч человек при этом должны были составлять "титушки", которым было поручено устроить драки с правоохранителями. "Обязательно должно было быть насилие среди участников митинга, должна была пролиться кровь. Была заготовлена ​​и бутафорская кровь. Была собрана группа "медиков", которые должны были засвидетельствовать "травмы" псевдоактивистов, чтобы это показали на всех каналах. Планировался поджог автомобильных шин, использование огнетушителей и салютов", - сообщил украинский министр.

Митинг должен был дестабилизировать ситуацию в Украине

30 января в Киеве была задержана группа лиц, которые планировали беспорядки, указал он далее. При этом Монастырский обвинил организаторов несостоявшейся акции в намерении "раскачать и дестабилизировать ситуацию в Украине". "Это не первый проплаченный митинг, но именно он с самого начала был направлен на разбалансирование внутриполитической ситуации", - отметил он.

В свою очередь глава Нацполиции Игорь Клименко сообщил, что заявка на проведение акции в Киеве заранее не подавалась. Она должна была поступить утром 31 января с указанием лишь 500 участников, чтобы не было большого числа полицейских, заявил он. По словам Клименко, участники массовки должны были получить от 800 гривен, "титушки" - от 1200 гривен.

Для акции было приобретено 200 пиротехнических шашек, 200 дымовых шашек, 20 автомобильных шин, 10 огнетушителей, 2 тысячи листовок и более 300 флагов, а также радиоаппаратура, медицинские жилеты, бутафорская кровь и баннеры, все это было изъято 30 января, заявил глава Нацполиции. Для проведения акции организаторы получили авансом 1 миллион гривен наличными, при этом полиции известно, через какой банк проведены операции, указал он. Задержанные организатор и его подельник являются гражданами Украины, сейчас изучаются их возможные связи с российскими спецслужбами, сообщил далее Клименко.

Аналогичные акции готовились в регионах к востоку от Киева

По данным украинских властей, аналогичные акции готовились в Сумской, Черниговской, Полтавской и Черкасской областях - регионах к востоку от Киева и неподалеку от северного участка границы с РФ. У МВД имеются доказательства в виде аудио- и видеозаписей, отметил глава МВД.

О задержании группы лиц, планировавших на территории страны массовые беспорядки, объявили накануне вечером в Национальной полиции Украины, не раскрыв при этом подробностей.