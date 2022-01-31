SPKC: число новых Covid-случаев на прошлой неделе выросло на 68,4%

В то же время специалисты SPKC оценивают, что истинный уровень заболеваемости, вероятнее всего, больше, учитывая более широкое использование антигенных самотестов, по которым больше не нужно делать подтверждающего ПЦР-теста в лаборатории.

Как свидетельствуют данные SPKC, за последние семь дней наблюдается рост числа стационарных пациентов, в среднем в день в больницы попадали 107 (ранее 80) человек, но большая часть пациентов госпитализированы с заболеванием средней тяжести.

SPKC сообщает, что в среднем в день проводилось 23 304 (ранее – 20 678) теста, в свою очередь, открыто 7 635 новых случаев (ранее 4 535). Из всех проведенных тестов 19% (31 636 тестов) были связаны с скринингом образовательных учреждений, а 81% (131 495 тестов) у остальных жителей. Из положительных случаев Covid -19 13% (6967 инфицированных) были связаны с скринингом образовательных учреждений, а 87% (46 481 инфицированный) с остальной частью общества.

Самая большая заболеваемость в течение последних двух недель была в возрастных группах 0-9 лет и 10-19 лет. Так что рост заболеваемости заметен в возрасте до 59 лет.

Заболеваемость Covid-19 в Риге и Видземе превышает заболеваемость в среднем по Латвии.

При этом коэффициент репродуктивности инфекции на прошлой неделе уменьшился с 1,6 до 1,39.

SPKC сообщает, что при сравнении интенсивности распространения инфекции на 100 000 жителей констатировано, что невакцинированные и получившие только две дозы вакцины люди болеют примерно одинаково, но, в 2,6 раза реже тех, кто получил также бустерную дозу.

Данные ФОТО: SPKC