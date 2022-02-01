Через две недели у 350 000 жителей Латвии закончится срок годности ковид-сертификата

Замедление темпа вакцинации, как сообщает передача, наблюдают как семейные врачи, так и организаторы вакцинации.

"У людей есть аргумент - я дождусь этой даты, какой-то мистической, когда закончится сертификат. И тогда пойду... Мы ожидаем, что это будет эффект бутылочного горлышка. Что спрос будет, а обеспечить мы не сможем. Сейчас тишина...", - сказал передаче семейный врач Рейнис Силиньш. Он указал, что вакцинация против Covid-19 осуществляется, но кривая спроса на вакцины снижается.

В свою очередь руководитель отдела проекта вакцинации Национальной службы здравоохранения (NVD) Эва Юхневича проинформировала, что

люди не могут получить свою бустерную дозу против коронавируса, так как многие стали контактными лицами.

"Быстро происходит заражение, люди сидят в карантине, кроме того, увеличилось число людей, являющихся контактными лицами. И они не могут идти за своим бустером", - сказала Юхневича. Она также рассказала, что бустерную дозу вакцины получили 58% пожилых людей Латвии, у которых есть риск заболеть тяжело.