Вт, 1.02.2022
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Через две недели у 350 000 жителей Латвии закончится срок годности ковид-сертификата

Сайт covid19sertifikats.lv ФОТО: Zane Bitere/LETA

У 350 тысяч жителей Латвии через две недели закончится срок годности ковид-сертификата, сообщает передача Panorāma Латвийского телевидения.

Замедление темпа вакцинации, как сообщает передача, наблюдают как семейные врачи, так и организаторы вакцинации.

"У людей есть аргумент - я дождусь этой даты, какой-то мистической, когда закончится сертификат. И тогда пойду... Мы ожидаем, что это будет эффект бутылочного горлышка. Что спрос будет, а обеспечить мы не сможем. Сейчас тишина...", - сказал передаче семейный врач Рейнис Силиньш. Он указал, что вакцинация против Covid-19 осуществляется, но кривая спроса на вакцины снижается.

В свою очередь руководитель отдела проекта вакцинации Национальной службы здравоохранения (NVD) Эва Юхневича проинформировала, что

люди не могут получить свою бустерную дозу против коронавируса, так как многие стали контактными лицами.

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"Быстро происходит заражение, люди сидят в карантине, кроме того, увеличилось число людей, являющихся контактными лицами. И они не могут идти за своим бустером", - сказала Юхневича. Она также рассказала, что бустерную дозу вакцины получили 58% пожилых людей Латвии, у которых есть риск заболеть тяжело.

Напомним, с 15 февраля для получения услуг будет установлен срок годности сертификата о вакцинации. После этого срока, согласно научным исследованиям, чтобы сохранить защиту организма против вируса и предотвратить риски тяжелого течения заболевания, нужна бустерная вакцинация. Ковид-сертификат будет действовать сразу же после получения бустерной дозы и у него не будет определенного срока годности.


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