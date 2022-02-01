За попытку спасти шкуру пьяного водителя женщина заплатила собственной жизнью

Как рассказали местные жители, водитель Škoda ехал быстрее разрешенного, и возможно именно поэтому не справился с управлением и съехал с проезжей части. Если бы скорость была меньше, барьер безопасности, возможно, оттолкнул бы автомобиль, однако, так как удар был сильным, конструкция сломалась и один стержень как копье пробил машину.

После такого происшествия, особенно, если в нем есть пострадавший, на место события нужно вызывать как медиков, так и полицию. Однако все трое сидевших в машине решили пойти по домам недалеко от Стелпе. Такие действия после аварии объяснить сложно, сообщает передача Degpunktā телеканала TV3, но неофициально известно, что вовлеченные, зная о кондиции водителя, не хотели вызывать службы. Они, скорее всего, хотели защитить водителя, однако скрыть произошедшее не удалось и,

спасая виновного от наказания, пострадавшей пришлось пожертвовать своей жизнью.

Представитель Госполиции Даце Калниня рассказала передаче, что водитель и двое пассажиров покинули место происшествия, и позднее по своему месту жительства от полученных результате ДТП травм скончалась пассажирка. В ходе предварительной проверки стражи порядка констатировали, что водитель сел за руль в опьянении 2,5 промилле, кроме того, у него не было водительских прав.

"Расследование по данному уголовному делу продолжается", - указала Даце Калниня.