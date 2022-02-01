Трагедия в Кекавском крае: женщина погибла под колесами собственной машины
В понедельник в Латвии в дорожно-транспортном происшествии погиб один человек, сообщили агентству LETA в Государственной полиции.
В понедельник в Латвии в дорожно-транспортном происшествии погиб один человек, сообщили агентству LETA в Государственной полиции.
За минувшие сутки в стране зарегистрировано 124 дорожно-транспортных происшествия, половина из которых произошла в Риге. Также было девять пострадавших в ДТП, в том числе трое пешеходов и один велосипедист.
Одно ДТП с пешеходом в Рижском регионе закончилось смертельным исходом.
31 января в 8:10 утра в Кекавском крае водитель автомобиля Ford, двигаясь задним ходом, въехала в сугроб, после чего попыталась вытолкать автомобиль.
Всего вчера составлен 261 протокол о нарушениях правил дорожного движения. Семь водителей оштрафованы за вождение в нетрезвом виде, десять - за агрессивное вождение, 49 водителей - за превышение скорости.