Вт, 1.02.2022
По моему мнению, неадекватно и безвкусно предлагать "Евровидению" дешевую шуточную песню. Я прослушал шуточные песни, отобранные для полуфинала, и в большинстве своем в них нет ничего. Мне не было смешно. Роберто Мелони, певец, шоумен, ведущий
Роберто Мелони, певец, шоумен, ведущий
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Объявлены наставники нового сезона шоу "Голос. Дети"

"Голос. Дети" ФОТО: скриншот видео

11 февраля стартует очередной сезон шоу "Голос. Дети". 31 января Первый канал объявил имена членов жюри, а также ведущих.

Совсем скоро начнется этап "Слепых прослушиваний" девятого сезона музыкального шоу "Голос. Дети". Известно о более ста претендентах на участие в проекте. 

Наставниками девятого сезона будут: Василий Вакуленко (Баста), Егор Крид и Полина Гагарина. Ведущие - Дмитрий Нагиев и Агата Муцениеце.

Зрители увидят конкурсантов не только из городов России, но и из Великобритании, США, Чехии, острова Маврикий и других уголков мира.

Напомним, участие дочери Алсу Микеллы и дочери ведущего первого канала Романа Будникова Александры в проекте "Голос" вызвало недовольство со стороны зрителей, а вот выступление наследницы Сергея Трофимова было принято хорошо.


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