Объявлены наставники нового сезона шоу "Голос. Дети"
11 февраля стартует очередной сезон шоу "Голос. Дети". 31 января Первый канал объявил имена членов жюри, а также ведущих.
11 февраля стартует очередной сезон шоу "Голос. Дети". 31 января Первый канал объявил имена членов жюри, а также ведущих.
Совсем скоро начнется этап "Слепых прослушиваний" девятого сезона музыкального шоу "Голос. Дети". Известно о более ста претендентах на участие в проекте.
Наставниками девятого сезона будут: Василий Вакуленко (Баста), Егор Крид и Полина Гагарина. Ведущие - Дмитрий Нагиев и Агата Муцениеце.
Зрители увидят конкурсантов не только из городов России, но и из Великобритании, США, Чехии, острова Маврикий и других уголков мира.
Напомним, участие дочери Алсу Микеллы и дочери ведущего первого канала Романа Будникова Александры в проекте "Голос" вызвало недовольство со стороны зрителей, а вот выступление наследницы Сергея Трофимова было принято хорошо.