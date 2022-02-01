Объявлены наставники нового сезона шоу "Голос. Дети"

Совсем скоро начнется этап "Слепых прослушиваний" девятого сезона музыкального шоу "Голос. Дети". Известно о более ста претендентах на участие в проекте.

Зрители увидят конкурсантов не только из городов России, но и из Великобритании, США, Чехии, острова Маврикий и других уголков мира.