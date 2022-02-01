Видео ⟩ Сильный ветер сорвал фасад многоэтажного дома. Пострадали автомобили

Теперь части фасада дома номер 19 по улице Хипократа украшают не сам многоквартирный дом, а ближайшую округу. Ветер сорвал утепление на протяжении шести этажей, и потребовалась помощь спасателей, чтобы предотвратить угрозы вблизи дома.

"Фасад здания состоит из жестяных пластин. Во время сильных порывов ветра их оторвало, часть уже упала на землю. Были повреждены и припаркованные вблизи автомобили. Территорию ограничили", - указала Пожарно-спасательная служба (VUGD).

Среди поцарапанных машин - красный Citroen. В понедельник, 31 января, повреждения автомобиля присыпало снегом.

Как рассказала хозяйка машины, она не успела приобрести страховку KASKO, поэтому потери покрывать ей придется самой: "Не сказать, что очень сильно. Краска сошла. Неприятно. Неделю назад муж машину подарил. Говорила с управляющим домом и спросила, застрахован ли дом. Он сказал, что нет и убытки придется покрывать самим".

Передача выяснила, что фасад дома обновлялся примерно пять лет назад. Сейчас управляющим предприятием является Incenbergs.

Контактную информацию фирмы в интернете найти не удалось, поэтому передача отправилась по указанному юридическому адресу на улице Палму, где поинтересовалась работами по восстановлению фасада. Там никто общаться не захотел и делиться контактной информацией представителей фирмы отказались.