"Конечно, не очень, зато не в России": почему русскоязычная молодежь остается в Латвии

Мы часто слышим о том, что Латвия теряет свою молодежь - границы с Европой открыты, Россия тоже рядом. Но все-таки есть люди, которые остаются в Латвии. И далеко не только потому, что у них нет других вариантов. Что ими движет и как сделать так, чтобы такой молодежи было больше? Сегодня об этом расскажут они сами.
Эта статья - шесть интервью с выпускниками или студентами, которые осознанно решили остаться в Латвии (по крайней мере на данный момент). Между этими интервью я не скажу ни слова, составьте свое впечатление сами. Но в конце, конечно, будет и общий вывод - мое мнение о том, есть ли общие тенденции и причины у тех, кто решил остаться. И попытка ответить на вопрос, делает ли государство достаточно, чтобы молодежь хотела бы здесь остаться (спойлер: нет!).
Важное уточнение - все интервью взяты у русскоязычной молодежи. Во многом потому, что RUS TVNET - это русскоязычный портал с русскоязычной аудиторией. Но еще и потому, что у этих ребят было больше возможностей и причин куда-то уехать. У кого-то есть родственники в России, кто-то знает английский лучше латышского, кому-то проще поступать за рубеж. Но все-таки они все выбрали Латвию. Что ж, давайте узнавать - почему.
Симона
Возраст: 19 лет Учится: Латвийский университет, факультет биологии, 1-й курс
- Почему ты решила остаться в Латвии?
- На это есть очень много разных причин! Например, почти все из моих близких и друзей тоже никуда не уехали. В школе я не убивалась ради оценок, так что на бюджет за границей меня не взяли бы, а денег у семьи на такое совсем нет. Я до сих пор толком не понимаю, хочу ли я заниматься тем, на что учусь; соответственно, было бы еще страшнее отправиться одной в чужой город за огромную сумму учиться без уверенности в том, что это "то самое" занятие для меня.
- А твои друзья почему остались?
- Скажем так, те, в ком я точно уверена, что они остаются, нашли или найдут чудесное место в заграничной IT-компании и уверены в том, что смогут комфортно жить здесь и дальше. Остальных по большей части, как бы иронично это ни звучало, держат друзья. Такой цепочкой держимся друг за друга.
- Ты могла бы в будущем уехать из Латвии? Или друзья и семья слишком держат?
- Если совсем честно, то я боюсь, что и я, и друзья уедем кто куда. По крайней мере в тех сферах, о которых мы сейчас думаем, в Латвии грустно с работой и тем более с профессиональным ростом. Может, занимайся я чем-то другим, было бы не так пессимистично...
- А если бы ты переезжала, то куда?
- Ой, проще сказать, куда бы точно не поехала. В целом - куда-то в Европу, где красиво и тепло. Мне и из-за культуры нравится, и из-за того, что я смогу проще вернуться домой, если что. Я имею в виду, что границы относительно легко пересечь. Язык проблемой не будет, я была бы не против и новый выучить, ну и английский, в общем, у меня в порядке. В Россию очень не хочу из-за политики.
- Кстати, а латышский язык для тебя не был проблемой? В школе или сейчас в универе?
- Нет, не особо, так как меня отправили в латышский детский сад. Но даже когда бывает, что не могу придумать, как объясниться, все латыши обычно поддерживают и понимают английский тоже.
- Что могла бы делать власть, чтобы молодежь хотела здесь остаться?
- Смотря какая молодежь у них в приоритете. Например, в плане моей перспективы было бы неплохо, чтобы хоть кого-то волновала наука. Чтобы не было так, что деньги на нее у нас только из ЕС. У нас просто не будет крутых ученых с узкой специализацией, если эти знания некуда применить, потому что нет денег на проект...
Вероника
Возраст: 21 год Учится: Академия культуры, программа "Креативная индустрия", 1-й курс
- У тебя был достаточно интересный путь из Латвии и обратно. Расскажи о нем, пожалуйста, поподробнее.
- После 9-го класса я уехала в Данию оканчивать школу. Я поехала туда, потому что образование было бесплатным и потому что я хотела поучиться на английском. Да и сам подход к образованию был более прогрессивный. Потом я поступила в Тилбургский университет в Нидерландах. Проучилась там до марта, а потом случился Covid-19, и я из-за него вернулась в Латвию. Потому что тогда еще никто не понимал, что будет, как долго это будет длиться. И наш универ тоже сказал: "До свидания, можете ехать домой". И моя мама добавила: "Уезжай, собирай вещи". Ну и я, вернувшись, поняла, что не горю этим образованием. И была очень приятно удивлена тем, что увидела в Латвии. Тут есть целая культура, которую я не познала, "убежав" из Латвии после 9-го класса. К тому же мне надоело чувствовать себя везде туристом. Так что я год проработала, а потом, в сентябре 2021-го, поступила в Академию культуры.
- То есть ты взяла год, чтобы, так сказать, осмотреться?
- Да, потому что после школы мне казалось неправильным: что, пропускать год? - надо сразу идти в универ! Но потом решила взять паузу, чтобы подумать, куда поступать. Ну и было страшно из-за языка, я латышский подзабыла.
- А сейчас ты себя достаточно уверенно чувствуешь в плане языка?
- Вообще нет. И это еще долго будет, боюсь. При этом английский у меня хороший, мне на нем было комфортно учиться. Но мне нравятся вызовы, тем более что латышский - красивый язык и его мало кто знает.
- Что ты имела в виду, когда сказала про "культуру, которую я не познала".
- Всякую молодежную "движуху". Меня поразило число людей, которые работают в креативной среде. У нас очень творческая молодежь, я в других странах такого не видела. Мне поэтому в Нидерландах было сложно, там после лекций все расходились по домам - Netflix смотреть. А в Латвии все очень многообразно. Большое количество молодежных организаций и креативных кварталов, постоянные ивенты. Поразили галереи - как много их стало. Даже у каждой кафешки теперь классный и уникальный дизайн.
- После окончания университета ты хочешь остаться в Латвии?
- Пока - да. Меня очень устраивает Латвия. Я бы точно хотела поучиться в других странах по ERASMUS, например, но жить в Латвии.
- А где бы ты хотела поучиться?
- Я бы хотела захватить два семестра: один в Германии или Дании, для учебы. А второй - для души - в Испании.
- С точки зрения культуры можно говорить об отдельно латышской, датской, русской и других культурах? Или сейчас, в эпоху глобализации, все смешалось?
- Я понимаю, о чем ты говоришь, но нет, различия все еще есть. У меня в Латвии есть такой синдром самозванца из-за того, что я русская. Я понимаю, что это неправильно, я работаю над этим, но тем не менее... Я все равно чувствую, что не знаю чего-то, чтобы быть полноценной частью латышского общества. Мы вроде родились в одной стране, но как будто люди из латышских семей больше знают. И поэтому я зациклена на том, чтобы узнавать больше. Помню, когда я приехала в Данию и говорила, что я из Латвии, то всегда добавляла, что я русская. Мне это казалось очень важным. А меня спрашивали, зачем я это говорю. И только там я поняла, что в других странах такого нет. И теперь я больше не уточняю свою национальность.
- Может быть, дело в дистанции? То есть в условной Африке или Южной Америке ты была бы, вообще-то, не латвийкой, а европейкой?
- Так я и в Дании не латвийка. Для них я из Восточной Европы. Для них страны Балтии - это что-то малопонятное. Есть три страны, но какие - "мы не знаем". И ассоциации: серость, страх, туда не надо ехать, там все плохо и дешево.
- Как тебе кажется, что можно было бы делать в Латвии, чтобы уменьшить отток людей отсюда?
- Наверное, поменять систему школьного образования. Дети умеют намного больше, чем получают в школе. Их учат тому же, что и 20 лет назад! А технологии прогрессируют. Мне кажется, что школа - это такая жесть. Я занимаюсь с двумя учениками, а они такие зашуганные. А ведь всего в третьем классе. Надо менять отношение учителей к ученикам. Я была рядом со своим подопечным, когда у него был урок математики по Zoom. Ученик задает вопрос, потому что он не понял. И на него сразу орут. Но ведь школа для того, чтобы задавать вопросы...
Никита
Возраст: 18 Учится: 12-й класс
- Почему ты решил остаться в Латвии?
- Я хочу связать жизнь в кулинарией, а в Латвии достаточно хороший сервис, чтобы здесь работать. Я всегда могу уехать в будущем, а сейчас получу образование. Да и изначально я не планировал сразу уезжать из-за Латвии, потому что здесь мне комфортно, у меня здесь есть семья, друзья. Так что эти два факта удачно друг друга дополнили.
- Те твои одноклассники, которые решили остаться - почему они сделали именно такой выбор?
- Кому-то здесь проще получать образование. Кто-то думал про Великобританию, но это уже не Европа. А в Латвии есть неплохое образование: тот же RSU, например. Так что здесь можно сравнительно легко получить образование, а там уже будет видно.
- Волнуешься ли ты из-за того, что будешь получать образование на латышском языке?
- Раньше меня пугал латышский язык. Но теперь я могу понять все на латышском, говорю, правда, мало, даже на уроках мы говорим мало, но уверен, что практика мне поможет. А в Риге с этим будет попроще, потому что мне надо будет разговаривать на латышском. Конечно, будут трудности, но я к этому готов. В детстве я думал о том, что хорошо было бы родиться в России или в США, чтобы не надо было учить другие языки. Но эти все мысли из-за лени.
- Если бы тебе надо было бы куда-то уезжать, какие страны ты бы выбрал?
- Если уж куда-то ехать, то в Скандинавию или на запад. Но во многих странах для этого нужно учить местные языки.
- Есть ощущение, что многие остаются в Латвии просто потому, что так проще. Ты согласен с такой оценкой?
- Если у тебя есть знание другого языка кроме латышского и возможность переехать, то, конечно, нет никаких преград, чтобы переехать в другую, более экономически развитую страну. Поэтому, наверное, да больше субъективных причин остаться в Латвии, чем объективных. Возможно, во Франции или Германии было бы лучше. Но, если в Латвии оставаться комфортно, то, почему нет - в этом нет ничего плохого.
- Разговаривают ли с вами в школе о высшем образовании в Латвии?
- Нам на классных часах говорят много о тех местах и сферах, в которых в Латвии есть хорошее образование. Например, медики - RSU, инженеры - RTU. Нам говорят открыто, что в Латвии удобнее поступить на бюджет, чем за рубежом. Это логичнее и рациональнее, чем поступать на такую же специальность в другой стране. При этом у меня есть друзья, которые хотят работать в игровой индустрии, и они знают, куда хотят поступить, и это не в Латвии. И таких людей не пытаются остановить, главное, чтобы была цель. Но если ты не уверен в себе и своем выборе, то лучше никуда не ехать. Себя искать проще в Латвии.
- Думают ли выпускники, хотя бы примерно, о своем карьерном пути после получения высшего образования?
- Есть примерные знания о профессии, но где именно будут работать люди, такого понимания у большинства нет. Даже у меня. Я понимаю, что у нас есть рестораны и кафе, повара нужны, так что я без работы не останусь. Мои одноклассники говорят, что "хорошо было бы работать там-то", но без конкретики.
- Что можно было бы поменять в Латвии, чтобы школьники с большим желанием оставались здесь?
- Самая большая претензия, которая есть у моих знакомых, Латвия, хоть она и в Европе, больше, чем многие другие пост-советские страны, все еще находится одной ногой в том прошлом. Это не всегда плохо, но есть и дома - серые коробки, и злые люди, которые скучно одеваются. Не говорю, что в других странах такого нет, но все-таки люди хотят уехать не в США или Россию, а, например, в ту же Скандинавию. Кроме того нужно, чтобы было больше возможностей в других индустриях: игровой, творческой и так далее. Те, которые не общепризнаны до сих пор. LU, RSU, RSU - это университеты, которые учат базовым профессиям - доктор, полицейский, инженер. А более новые вещи не очень сильно развиты. Например, ты можешь создать телевизионную программу или снять фильм в Латвии, но в России или США это было бы проще.
Маргарита
Возраст: 19 Учится: Латвийский университет, программа русской филологии, 1-й курс
- У тебя особая история, ты изначально не из Латвии. Как ты очутилась здесь?
- Я из России, из Москвы. Когда я перешла в 5-й класс, мы с семьей переехали сюда из-за политической ситуации в России. Курс рубля падал, ситуация с Крымом, в общем, мои родители решили, что надо уезжать. Латвия близко, она русскоязычная, климат схож с московским, так мы и переехали. Кроме того, Европейский союз, мы тогда смогли получить вид на жительство за инвестиции в недвижимость.
- Насколько тебе было сложно с языком, как быстро ты его выучила?
- В то время еще много было на русском языке, у меня все учебники были на русском. Тем более, я в 5-ом классе и так не все дети хорошо знают язык. Конечно, в начале я отставала, но через пару лет мы сравнялись. Не так сложно выучить язык, когда вокруг на нем все говорят. И сейчас я себя чувствую достаточно комфортно.
- У тебя был большой выбор, где продолжить обучение: и США, и Европа, и Россия, и страны СНГ. Но ты осталась в Латвии. Почему?
- Во многом, из-за Covid-19. Было непонятно, что будет, если я уеду за границу, там все закроют на локдаун, и я буду просто сидеть там без возможности выйти или вернуться домой. После трех лет бакалавра я все равно смогу куда-то уехать, если захочу. Ну и мне стало комфортно в Латвии, я здесь чувствую себя понятно, я понимаю как и что здесь работает. И я решил не торопить события. Может, я останусь здесь до конца жизни. Может, и уеду.
- И какие бы страны вошли в твои приоритеты?
- Назовем это "недалекой Европой". Страны ЕС, которые относительно недалеко расположены. Скандинавия, Германия, Польша, Чехия, Великобритания.
- То есть далеко уезжать ты не планируешь?
- Не думаю, что мне там будет комфортно.
- Если говорить не только о тебе, но и о твоих знакомых, почему они остаются в Латвии?
- Я знаю достаточно молодежи, которые переехали сюда примерно в моем возрасте. Так сказать, представители новой русской эмиграции. И это забавно, потому что они, в большинстве своем, остались в Латвии. Не поехали дальше, живут здесь, получают образование. Для меня это было странно, но потом я вывела для себя такую фразу, которую повторяю, когда что-то не получается: "Конечно, не очень, зато не в России". Когда у тебя уже есть, с чем сравнивать, ты больше доволен. Конечно, возможно, в других странах жизнь лучше. Но у тебя есть пример, когда совсем рядом все не очень хорошо. Не только в политическом плане, но и в плане образования и уровня жизни. Понятно, если брать Москву, Санкт-Петербург, там - без вопросов - все отлично. Но, если брать регионы, и города, которые по населению сравнимы с Ригой, то там фактически ничего нет. Это я к тому, что могут быть разные причины того, почему люди осознанно выбирают остаться в Латвии. Кого-то держит семья, кому-то просто страшно, а кто-то понял, что здесь очень даже неплохо.
- Что можно было бы улучшить в Латвии, чтобы больше людей оставались здесь?
- В первую очередь, высшее образование. Нет достаточно большого выбора именно хороших программ. Многие, которые хотят определенную профессию, которая "не врач", то им приходится куда-то уезжать. Особенно это связано с техническими и творческими профессиями. Потом, возможно, они и возвращаются, и работают в Латвии. Но все-таки за высшим образованием уезжают в другие страны, потому что в Латвии не всегда есть выбор.
Анастасия
Возраст: 20 Учится: Латвийский университет, факультет биологии, 1-й курс
- Почему ты решила остаться в Латвии?
- На самом деле, в классе 10-м я очень активно планировала уехать в Германию. Потом я поняла, что у меня просто не хватает сил, чтобы еще и решать вопросы с переездом. Да и стало страшно, захотелось остаться здесь с друзьями, родственниками. И я изначально, на самом деле, в медицинский, в RSU. Проучилась там полтора семестра и ушла с жутким выгоранием. И потом по новому поступала в биологию.
- Но ты и при втором поступлении решила остаться в Латвии?
- Да, потому что мне страшно, наверное, просто брать и уезжать. Мне хочется, чтобы у меня было что-то за спиной, что повысит мою ценность, например, в глазах работодателя. У меня есть мысли получить здесь бакалавра и, может быть, уехать получать магистра где-нибудь за границей. Но я абсолютно не понимаю, что я буду делать. Буду ли я оставаться жить в Латвии, или я отсюда уеду. Есть много "за" и "против" в обоих вариантах. Потому что очень грустно переезжать в другую страну, где совсем нет друзей, где нет родственников, к которым можно приехать.
- А почему твои друзья остались здесь?
- Кто как, на самом деле. Кто-то, в принципе, не рассматривал возможность уехать. Кто-то хотел, но не получилось, например, из-за Covid-19 или по финансовым причинам.
- Когда ты еще думала о том, чтобы уехать в ту же Германию, почему у тебя, вообще, появились такие мысли?
- Потому что я хотела учиться в медицинском. Я думала, что я хочу быть врачом. А про Германию говорят, что там хорошая медицина. А я в школе была отличницей и думала, почему бы не попробовать?
- Интересно. Просто считается, что в Латвии тоже очень хорошее медицинское образование, а тот же RSU - едва ли не лучший вуз страны.
- У меня сейчас есть большое "фе" по поводу RSU. Там очень токсичная атмосфера. С однокурсниками идет постоянное соревнование, вы общаетесь только по учебе, сравнить у кого что. Это лишает поддержки. А еще тебе постоянно говорят, что ты ничего не сдашь и ничего не умеешь... Нет ощущения, что нам действительно нужны врачи, что это востребованная профессия. К тебе относятся, будто ты какая-то ерунда, ты ничего не значишь. И это уничтожает веру в себя, желание этим заниматься, желание продолжать там учиться.
- Не защищая токсичность, может ли строгость объясняться тем, что врач - это крайне ответственная профессия?
- Мне не кажется, что от школьника, который пришел 1 сентября, можно сразу требовать так много. Если бы строгость поднималась постепенно, первый год - вводный, а потом с каждым годом все строже, то я бы это поддержала. Но очень многих отпугивает то, что тебя сразу не считают за человека.
- Если бы ты уезжала из Латвии сейчас, то какие страны тебе были бы интересны? Все еще Германия или еще кто-то?
- Да, Германия. Ещё Польша. Но я не очень знаю, что там с биологическим образованием. Все-таки у меня впереди еще два курса до бакалавра. Но мне нравится польский язык, у меня там достаточно много знакомых, и там дешево.
- Еще в школе, и особенно сейчас, в университете, насколько для тебя было проблемой обучение на латышском языке?
- Это, вообще, не было проблемой. Были сложности с латышской литературой, но мне, в целом, не нравится литература в контексте школьного предмета. Но с пониманием информации у меня нет никаких проблем, говорю, конечно, не как носитель, но меня понимают. У меня бабушки причитают: "О, как сложно учиться на латышском". А я даже не замечаю разницы. Возможно, потому, что в моей школе, несмотря на то, что я училась в школе для нацменьшинств, вся биология была на латышском. И сейчас влиться в среду мне было просто. А если я чего-то не понимаю, то всегда могу найти информацию на русском или латышском. Обычно я не понимаю механику процесса, а не слова, которыми это выражено.
- По твоему мнению, что могло бы измениться в Латвии, чтобы молодежь активно хотела бы остаться здесь?
- Это не краткосрочная, а скорее долгосрочная перспектива. Больше показывать, где могут работать люди, получив образование в Латвии. Например, я, даже когда поступала на биофак, понятия не имела, чем я буду дальше здесь заниматься. Все мои родственники, например, уверены, что, если ты закончил биофак, то будешь работать учителем биологии. Мне было очень сложно их убедить, и даже на примеры они говорили: "Ерунда, единичный случай". Нет осведомленности, что с нашим образованием можно делать.
Беата
Возраст: 23 Учится: RSU, факультет фармацевтики, 5-й курс
- Почему ты решила остаться в Латвии?
- Мне никогда не хотелось уезжать, я не рассматривала это, как вариант. Теми же ERASMUS-программами я не сильно интересовалась. Поэтому, когда я выбрала свою профессию - фармацевт - я поступила, и у меня не было мотивации уехать. И потом у меня не было сомнений относительно выбора профессии или вуза.
- А почему ты никогда не хотела уехать?
- Я домосед, сложно привыкаю к новому, не люблю переездов и связанных с этим проблем. Уехать туда, где нет друзей, другой язык, нет поддержки - это очень страшно. Не уверена, что я могла бы это сделать. То есть, я не со всем согласна с правительством Латвии или позициями общества, но мне нравится атмосфера, мне нравится климат. Мне здесь комфортно. Впрочем, ни один человек не знает, уедет он или нет. Даже я до сих пор могу уехать, просто это у меня не в приоритете.
- Если бы ты переезжала, то куда?
- Хотела бы остаться максимально рядом - в Эстонии или Литве. Но потом, возможно, была бы готова уехать куда-нибудь подальше. В Финляндию или Норвегию, я там была, мне понравилось. Или в сторону Германии. Я бы выбрала страну, которая экономически лучше Латвии, но похожа чем-то на нас. В США или Россию я бы не переехала, потому что там другое абсолютно все. Или в Южную Америку, например.
- Могла бы ты переехать в другую страну из-за карьеры?
- Я не сравнивала фармацевтическое образование с другими странами. Но с точки зрения отношения к профессии, у нас все еще не самое хорошая ситуация. У нас еще такое постсоветское отношение, будто фармацевты просто продают лекарства, и это мог бы сделать каждый. Например, в той же Канаде - у нас было сотрудничество с их университетом - они иногда даже выполняют некоторые функции семейный врачей. В некоторых странах фармацевтам разрешают делать вакцины. Но я бы хотела работать не в аптеке, а в фармацевтической промышленности: Grindex, Olainfarm. И меня эти условия устраивают пока что. Возможно, если бы я была более востребованным профессионалом, то я хотела бы переехать, потому что с этими же навыками я за рубежом получала бы больше.
- Устраивает ли тебя место, в котором ты учишься? Одна из предыдущих интервьюируемых не очень лестно отзывалась об RSU.
- RSU - это каторга. Это университет, который ставит тебе жесткие рамки, и твоя задача из них не вылететь. Но мне повезло с группой, с преподавателями. Вообще, мне кажется, что, если у тебя есть на кого опереться, то учиться будет проще.
- Проблем с языком не было?
- На латышском учиться было сложно. Я многого не понимала, не могла нормально говорить. Мне очень помогли мои преподаватели и одногруппники, для них всех латышский - родной язык. Ни разу не было. что бы мне не помогли. Всегда готовы перевести, объяснить. Атмосфера не была токсичной. В начале мне казалось, что мне не хватает знаний. Но потом поняла, что, если я на неродном учусь лучше, чем другие на родном, это очень круто. И я привыкла учиться на латышском и английском. Почти всем источники, которыми мы пользуемся, почти вся информация - она на английском. Так что я привыкла к этим языкам.
- Что можно было бы изменить в Латвии, чтобы больше людей хотели бы остаться здесь жить?
- Возможность передвигаться по городу свободно и за меньшее количество времени. Например, от моего дома до Grindex - полтора часа на общественном транспорте, а на машине всего полчаса. Или я бы ездила на велосипеде, если бы не боялась за свою жизнь. Сделать жизнь комфортнее - общественные пространства, выходы к речкам, выходы к заливу. Чтобы была возможность куда-то уехать. Город должен иметь в себе возможность и поработать, и отдохнуть. Иногда у тебя нет сил уехать в Сигулду, хочется просто ножками не по парковке гулять.
Также важно, насколько государство тебе помогает. Не только о зарплате идет речь, а, в целом, сколько государство готово на тебя потратить: здравоохранение, пособия на детей, общественный транспорт. Не хочется иметь детей, если за них платят 25 евро. Насколько ты чувствуешь себя защищенным, насколько тебе в стране слушают. То есть, я бы не хотела переезжать в Россию и Беларусь по этой причине.
У меня нет негатива из-за которого я хотела бы уехать из Латвии. Но у меня нет и ура-патриотизма, что здесь я останусь навсегда. Мне достаточно комфортно, чтобы продолжать здесь жить.
***
Итак, интервью подошли к концу. Не знаю, как у вас, а у меня сложилось сразу несколько очень конкретных выводов.
1. Причины, чтобы остаться
Только Вероника выбрала Латвию сравнительно осознанно. И то, во многом из-за пандемии, которая заставила ее вернуться домой и еще раз встретиться с родной культурой.
Все остальные приняли это решение, если не случайно, то, по крайней мере, не потому, что Латвия чем-то их объективно привлекает. Родись эти же люди в Литве, Франции или Канаде - со схожим кругом общения, вероятно, они бы и остались в Литве, Франции и Канаде.
И никаких претензий к молодым людям - близкий социальный круг достойная причина выбора, да и насколько осознанного выбора можно ожидать при отсутствии опыта жизни в других странах.
Но это вопрос к Латвии - если в приоритете оставлять талантливую молодежь здесь, то можем ли мы полагаться только на то, что у выпускников будет слишком много друзей, остающихся здесь?
2. Россия не в фаворе
Никто из опрошенных не может с уверенностью сказать, что связывает свое будущее с Латвией. Что, в общем-то, и ясно - они еще молоды и мало чем привязаны к месту нынешней жизни.
Но даже несмотря на то, что я опросил русскоязычную молодежь, людей, для которых родным является именно русский язык; никто из опрошенных не хочет уехать на восток. Если уж и менять место жительства, то оставаться в Европе.
Видимо, те, кто хотел бы связать свою жизнь с Россией, сделали это сразу после школы. А остальные остановили свой выбор именно на Европе, и этот выбор куда более основателен, нежели страна проживания.
Отдельно отмечу в этом выводе, что язык не был ни для кого достаточным препятствием. Даже те люди, которые его знают не слишком хорошо, могли рассчитывать на помощь носителей языка. Межнациональные конфликты неактуальны для молодого поколения.
3. Уровень образования
Многие высказывали претензии и к тому, чему и как их учат в Латвии. Будь то устаревшее школьное образование или малый выбор программ высшего образования, проблем очевидно хватает. И, если мы хотим, чтобы в Латвии оставалась молодежь, которая хочет учиться и развиваться, то, видимо, стоит с этим что-то сделать.
Стоит отметить, конечно, что каждый высказывал свои личные претензии, у каждого свои приоритеты. Но уровень недовольства виден. И возникает вопрос - люди, работающие над реформами и улучшениями, спрашивали ли они у самих детей: что им надо; что их не устраивает; как им помочь? Или "жираф большой, ему видней"?
4. Заинтересованность страны
Пожалуй, самый болезненный вывод. В начале статьи я за основу принял тот факт, что Латвия, как и любая страна, заинтересована в том, чтобы в ней оставалось как можно больше молодых и талантливых людей.
Но давайте я перечислю причины, по которым опрошенные мною ребята или их знакомые решили остаться здесь.
друзья;
семья;
страх уехать;
нехватка финансов, чтобы уехать;
Covid-19.
Вы понимаете, да? Мы должны благодарить всемирную пандемию смертельного вируса за то, что какое-то число людей осталось или вернулось в страну. Коронавирус сделал для этого больше, чем правительство.
Как справедливо заметила одна из интервьюируемых, Беата: "Мне достаточно комфортно, чтобы продолжать здесь жить". Заслуга Латвии просто в том, что страна не отвратительна. Нормально. Сойдет.
Ведь, судя по всему, я неправ. Политики Латвии не видят проблемы в отъезде молодежи из страны. И дело даже не в пандемии, которая сместила акценты. Посмотрите программы партий перед прошлыми выборами в Сейм - это 2018 год. Я для интереса открыл программы трех партий, которые позже вошли в коалицию: "Новое Единство", KPV LV, "Для развития/За!". Нет, они все хотят улучшить образование и упрочить LU и RSU среди лучших университетов Европы. Но про саму молодежь, вне контекста образования - ни слова.
Нет, справедливости ради, среди партий коалиций есть одна, которая в программе обещала добиться того, чтобы "в Латвию возвращалось больше граждан, чем уезжало". Эта же партия обещала увеличить поддержку молодым семьям. Уже догадались, кто это? Национальное объединение, конечно же.
Но ладно программы выборов, о них мы еще поговорим - придет время. Прямо сейчас про молодежь политики практически не говорят. Для министра обороны Артиса Пабрикса молодые люди - это потенциальные солдаты в будущем. Министр образования Анита Муйжниеце лишь напоминает, что в главный фокус образования должен быть на ребенке. Спасибо, а то мы все пытались понять - для чего у нас тут школы и университеты стоят?
А ведь объективные данные пугают. Доля возрастной группы от 13 до 25 лет с 2011 по 2020 год упала на четверть - с 16,59% до 12,17%. А возрастной группы 18-24 почти в два раза - с 10,2% до 6,4%.
При этом причина не только в демографической яме. С 2011 по 2019 год миграционное сальдо для людей 18-24 лет было отрицательным - -21824 человека. Простыми словами, за это время из Латвии уехало на почти 22 тысячи молодых людей больше, чем приехало.
Когда я задумал этот текст, то планировал, что он будет оптимистичным. О том, что в Латвии есть молодые и талантливые. Что они хотят здесь жить, хотят создавать семьи. О том, что стоит сделать упор в эту сторону, и мы сможем пользоваться умом и навыками нового поколения. Но, к сожалению, после этих интервью вырисовывается один вывод.
Латвии не нужна молодежь. А молодежи, судя по всему, не особо нужна Латвия.