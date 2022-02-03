"Конечно, не очень, зато не в России": почему русскоязычная молодежь остается в Латвии

- После 9-го класса я уехала в Данию оканчивать школу. Я поехала туда, потому что образование было бесплатным и потому что я хотела поучиться на английском. Да и сам подход к образованию был более прогрессивный. Потом я поступила в Тилбургский университет в Нидерландах. Проучилась там до марта, а потом случился Covid-19, и я из-за него вернулась в Латвию. Потому что тогда еще никто не понимал, что будет, как долго это будет длиться. И наш универ тоже сказал: "До свидания, можете ехать домой". И моя мама добавила: "Уезжай, собирай вещи". Ну и я, вернувшись, поняла, что не горю этим образованием. И была очень приятно удивлена тем, что увидела в Латвии. Тут есть целая культура, которую я не познала, "убежав" из Латвии после 9-го класса. К тому же мне надоело чувствовать себя везде туристом. Так что я год проработала, а потом, в сентябре 2021-го, поступила в Академию культуры.

- То есть ты взяла год, чтобы, так сказать, осмотреться?

- Да, потому что после школы мне казалось неправильным: что, пропускать год? - надо сразу идти в универ! Но потом решила взять паузу, чтобы подумать, куда поступать. Ну и было страшно из-за языка, я латышский подзабыла.

- А сейчас ты себя достаточно уверенно чувствуешь в плане языка?

- Вообще нет. И это еще долго будет, боюсь. При этом английский у меня хороший, мне на нем было комфортно учиться. Но мне нравятся вызовы, тем более что латышский - красивый язык и его мало кто знает.

- Что ты имела в виду, когда сказала про "культуру, которую я не познала".

- Всякую молодежную "движуху". Меня поразило число людей, которые работают в креативной среде. У нас очень творческая молодежь, я в других странах такого не видела. Мне поэтому в Нидерландах было сложно, там после лекций все расходились по домам - Netflix смотреть. А в Латвии все очень многообразно. Большое количество молодежных организаций и креативных кварталов, постоянные ивенты. Поразили галереи - как много их стало. Даже у каждой кафешки теперь классный и уникальный дизайн.

Iespēja izsalkušajiem - "Street -2m- Food" Kalnciema kvartālā ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

- После окончания университета ты хочешь остаться в Латвии?

- Пока - да. Меня очень устраивает Латвия. Я бы точно хотела поучиться в других странах по ERASMUS, например, но жить в Латвии.

- А где бы ты хотела поучиться?

- Я бы хотела захватить два семестра: один в Германии или Дании, для учебы. А второй - для души - в Испании.

- С точки зрения культуры можно говорить об отдельно латышской, датской, русской и других культурах? Или сейчас, в эпоху глобализации, все смешалось?