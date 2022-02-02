Угроза крупномасштабного наступления России на Украину становится все более реальной – даже рынки обеих стран уже предрекают эскалацию конфликта. Российские войска уже находятся на территории Беларуси практически в 200 километрах от Киева, а Украина получает военную помощь от США и Великобритании. По традиции, Россия на фоне данных событий проводит крупномасштабную информационную кампанию, в которую включился и ближайший союзник Кремля – Александр Лукашенко. Давайте попробуем разобраться, какие нарративы и для чего продвигают официальные Москва и Минск.

Взять на слабо не получилось

Начать стоит с того, что российские СМИ и официальные лица вообще стараются не говорить о концентрации подразделений Вооруженных Сил РФ недалеко от границ с Украиной. А если уже и делают это, то исключительно в качестве реакции на вопросы и заявления зарубежных политиков по данному поводу. То есть вот уже третий месяц все крупные мировые СМИ публикуют материалы, посвященные небывалой концентрации российских войск на границе с Украиной, формировании группировок, нацеленных именно на наступательные действия, донесениям разведок стран Запада о планах России начать новую военную кампанию уже этой зимой, а из Москвы в ответ на это сначала следует полное молчание, потом озвучиваются обвинения "коллективного Запада" в нагнетании обстановки, а затем вообще появляется очень странный ультиматум США и НАТО, озвученный МИД РФ.

Ультиматум был громко назван "гарантиями безопасности" и опубликован 17 декабря. Он включает в себя целую серию совершенно невыполнимых требований к НАТО и США. Например, НАТО должна свернуть свои силы и вооружение из тех стран-членов, которые вошли в блок после 27 мая 1997 года (речь о бывших странах-участницах Варшавского договора), а также отказаться от дальнейшего расширения и деятельности на территории Восточной Европы, Центральной Азии и Закавказья. США же, к примеру, предлагают полностью отказаться от зарубежной ядерной инфраструктуры.

А далее следует интересный финт. Кремль заявляет, что хочет получить ответ на свои требования и начинает массированную кампанию по раскрутке в информационном поле данных "гарантий безопасности", которые после публикации стали в основном поводом для мемов и шуток типа "Монголия потребовала от Путина отвести войска на позиции 1220 года." И вот к российско-американским обсуждениям, состоявшимся 10 января в Женеве, в российском информационном пространстве полностью сформировано нужное Кремлю впечатление:

стоит только Москве что-то опубликовать, как весь мир дружно бросается это обсуждать.

Вот и Мария Захарова заявляет, что встреча в Женеве была организована по инициативе американской стороны.

Российские официальные лица и СМИ говорят исключительно об обсуждении на январских обсуждениях представителей высокого уровня из США и России данных "гарантий безопасности", однако все западные источники говорят в первую очередь о "переговорах по Украине" (например: раз, два, три, четыре). Настойчивое тиражирование российскими СМИ данных "гарантий" призвано создать обманчивое впечатление, что Запад настолько впечатлился российским военным потенциалом и давлением, что бросился тут же обсуждать, как лучше и быстрее выполнить ультиматум, выдвинутый Кремлем. Что правда, ближайшее рассмотрение как официальных источников, так и ведущих мировых СМИ дает понять, что обсуждение сводится к текущей ситуации у границ Украины и возможностей для ее деэскалации. Требования России тоже обсуждались, но уж точно не были главным вопросом на повестке дня. Особенно, если учесть дальнейшие действия стран Запада - предоставление военной помощи Киеву и публичные гарантии проблем для России в случае развёртывания полномасштабного наступления на Украину.

"Это еще похлеще, чем натовские военнослужащие"

Конечно же, не обходится в пропаганде Кремля и его сателлитов и без излюбленного приема "отражения", который работает в данном случае сразу по нескольким нарративам. Вот, к примеру, выказывание пресс-секретаря Владимира Путина Дмитрия Пескова от 24 января: "Мы в целом констатируем, что эскалация напряженности осуществляется за счет информационных действий и конкретных действий, которые предпринимают Соединенные Штаты Америки и НАТО. Говоря об информационной деятельности, я имею в виду ту информационную истерику, свидетелями которой мы являемся". То есть сначала сами никак свои действия не объясняем, демонстративно отвергаем любые вопросы, а когда информационное пространство в итоге наполняется расследованиями, инсайдерской информацией и комментариями других акторов в регионе, заявляем, что все это - намеренная истерия с целью повисить градус напряженности в регионе. Удобно, правда?

Очень характерным является также высказывание главы МИД России Сергея Лаврова на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2021 году:

"Есть у нас основания полагать, что те громогласные заявления, которые сейчас звучат с Запада, что если Россия не подчинится требованиям Запада о том, как поступать со своими войсками на своей территории, что само по себе абсурдно, то тогда в ближайшие два-три месяца Запад будет наращивать активность сил быстрого реагирования, сил специальных операций НАТО вокруг наших границ".

Получается, Запад не должен волноваться по поводу концентрации российских войск у границ Украины, а вот сам Кремль почему-то уж очень озабочен перемещениями военных контингентов на территории стран НАТО.

В принципе, такой подход является определяющим в пропаганде Кремля. "Все военные активности стран Запада (а также Украины и Грузии) - провокация и угроза безопасности региона, а все действия России - исключительно наше дело и никого не должны волновать".

Не отстает, а точнее даже иногда бежит впереди российского пропагандисткого паровоза руководитель Беларуси Александр Лукашенко. Так, 17 января он выдал очередной антиукраинский пассаж, объясняя проведение совместных российско-беларуских учений у самых границ Украины. "Украина продолжает наращивать силы, сосредотачивая подразделения национальной гвардии из "националистов-радикалов". Это еще похлеще, чем натовские военнослужащие. И это все в непосредственной близости от государственной границы нашей страны", - заявил Лукашенко.

И уже через неделю подобные обвинения в сторону Киева прозвучали со стороны Кремля. Снова 24 января и снова Дмитрий Песков: "Украинские власти концентрируют огромное количество сил и средств на границе с самопровозглашенными республиками, на линии соприкосновения. Действительно, характер этой концентрации говорит о подготовке к наступательным действиям, и, действительно, такая угроза сейчас есть".

"Принуждение НАТО к миру"

Или же вот. Обозреватель крупнейшего российского информагентства ТАСС Андрей Шитов считает, что это Россия своими "гарантиями безопасности" совершает отважную попытку предотвратить агрессию со стороны НАТО: "Конечно, не факт, что новые российские инициативы гарантированно позволят создать такой режим. Но они хотя бы дарят надежду на то, что мир может двинуться в этом направлении без "большой войны", традиционно считающейся основным способом обнуления геополитических ставок. В этом смысле их можно рассматривать как инструмент принуждения НАТО к миру".

Но дальше всех пошел Башар Асад, который перевернул вообще все: "давление, которому подвергается Россия со стороны Запада по ряду вопросов, является реакцией на значимую и активную роль Москвы на международной арене". Интересно, а кто же это тогда сначала сконцентрировал войска на границе с Украиной, а потом попробовал шантажировать этим США и НАТО с целью вернуться в игру на международной политической арене?

А вот главный союзник Путина на западном направлении хоть и всячески поддерживает риторику и агрессивные действия Кремля, иногда не может сдержаться и раскрывает свои истинные намерения и мотивацию. "Нам не надо никакой войны. Но эти же американцы руками поляков, латышей и сами лично подталкивают нас к этим вот действиям. Мы были донором безопасности в регионе. Нас всегда ценили за это. Зачем вы нас в 2020 году толкаете и делаете агрессорами. По их терминологии. Зачем это надо было? А сегодня они нам угрожают", - заявил Лукашенко 24 января. Если перевести это обращение к Западу на общедоступный язык, то получится приблизительно следующее: "Смотрите, вот вы до чего меня довели! А вот если бы поддерживали (желательно финансово и в крупных размерах), не было бы никакого углубленного военного сотрудничества с Россией. Так что еще есть время одуматься!". То есть мы имеем дело со старой доброй тактикой Лукашенко: угрожать Западу российскими танками в случае отказа мириться с политикой Лукашенко и ассигновать часть его расходов.

В итоге, мы снова можем наблюдать, как Кремль пробует использовать военное давление в качестве инструмента дипломатии, параллельно проводя массированную информационную кампанию для направления повестки дня как в СМИ, так и в международной политике в необходимое для себя русло. Однако, пока надежды Москвы на слабость Запада и отсутствие твердой реакции на свои действия не оправдались.