"Отопление подорожало в девять раз". Жители Балдоне удивлены платой по счетам

У большой семьи из пяти человек однажды появилась возможность переехать в муниципальную квартиру площадью 100 квадратных метров. В настоящее время в нем проживает всего три члена семьи, многоквартирный дом отапливается газовым котлом. Муниципалитет хочет получить за оказанные в декабре услуги более 500 евро. Из них 339 запрошено на отопление.

В квартирах не установлены индивидуальные счетчики, поэтому внушительные счета обрушились на всех жителей дома. В прошлом году самый большой счет за тепло не превышал порога в 80 евро, поэтому последний счет очень удивил.

"По сравнению с предыдущими счетами стало дороже в девять раз.

В ноябре отопление стоило 45 евро. В январе прошлого года - 76 евро, а счет за последний декабрь уже совсем внушительный", - рассказывает Жанна.

Жанна от лица матери хотела узнать, почему так резко вырос счет, но осталась без ответа. Сотрудники управляющей компании Rīgas pilsētbūvnieks порекомендовали задать вопросы поставщику газа Enefit, так же рассказали, что договор заключен с Rīgas pilsētbūvnieks, поэтому нив какие разговоры вступать не будут.

Муниципальное предприятие Rīgas pilsētbūvnieks ничего приятного не обещает. Следующий счет для населения будет еще менее приятным. До конца прошлого года жители платили по 2 цента без НДС за киловатт-час. Пока искали нового поставщика природного газа, предыдущая компания продолжала его поставлять, но по цене уже в пять раз выше (10 центов без учета НДС). С февраля Latvijas gāze будет поставлять газ по 14 центов без НДС.

Это было самое дешевое предложение, договор с Latvijas gāzi заключен на год или до достижения указанной в договоре суммы – 41 999 евро. Ожидается, что новый контракт придется заключить менее чем через год.

"Мы рассматривали возможность, что, возможно, стоит подключиться к сети централизованного теплоснабжения. Но тогда придется строить теплотрассу, это капитальные вложения, это не станет выгодно сразу, потребуется время.

К тому же нет гарантии, что в следующем году цены на газ не стабилизируются, тогда нас обвинят в трате денег", - объясняет представитель Rīgas pilsētbūvnieks Иво Киршблатс.

Дума округа Кекава готова оказать поддержку тем, кто находится в кризисной ситуации.

"В настоящее время за помощью может обратиться абсолютно любой человек, задекларированный в Кекаве. Модно претендовать на единовременное кризисное пособие в размере 150 евро", - говорит председатель Кекавской краевой думы Юрис Жилко.

Также можно подать заявление на жилищное пособие.