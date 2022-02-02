Видео ⟩ Авария из четырех автомобилей вызвала огромную пробку на ул. Крустпилс

Первым, кто остановился сразу за разбившейся машиной, был Янис. Он рассказал передаче Degpunktā, что "все спокойно ехали, и вдруг машина врезалась в грузовик, я даже не заметил, как это произошло".

Между тем Алина, водитель Toyota Yaris, наиболее пострадавшей в аварии, комментирует, что в ДТП виновата машина CityBee: "Арендованный автомобиль не затормозил, на большой скорости проехал, зацепил меня за бок и по инерции врезался в грузовик. Водитель вину не отрицает, но мы уже час ждем полицию".

Водитель грузовика Эрик, в свою очередь, указывает, что в правой полосе ждал, когда загорится зеленый сигнал, как вдруг почувствовал сильный удар. Грузовик не получил значительных повреждений, но ему также пришлось задержаться на месте происшествия, поскольку в аварии участвовало более двух автомобилей.

В серии столкновений поучаствовал и автомобиль Škoda, но и на нем повреждения не критичны. Виновный водитель CityBee, как уже было сказано, свою вину признает, хотя и заявляет, что сделал все, что было в его силах, чтобы спасти ситуацию - понимая, что машина спереди слишком быстро останавливается и он не успеет затормозить, он отпустил тормоза и пытался вырулить между стоявшими впереди автомобилями. Однако маневр не удался так, как было задумано, но, вероятно, спас от более неприятных последствий.