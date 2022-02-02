Впервые за сутки выявлено более 10 тысяч новых случаев Covid-19

Умершие входили в возрастные категории от 40 до 99 лет:​

два человека - в возрасте от 40 до 49 лет;

три человека - в возрасте от 50 до 59 лет;

три человека - в возрасте от 60 до 69 лет;

шесть человек - в возрасте от 70 до 79 лет;

пять человек - в возрасте от 80 до 89 лет;

четыре человека - в возрасте от 90 до 99 лет.

20 скончавшихся не были привиты от Covid-19 или не закончили курс вакцинации, 3 были привиты.

Из выявленных вчера зараженных Covid-19 4221 не был вакцинирован или не прошел полный курс вакцинации, 6389 человек были вакцинированы.

14-дневный кумулятивный показатель заболеваемости на 100 000 населения за сутки увеличился и составляет 5190,1 случая.

Всего вчера было сделано 27 869 тестов на Covid-19, доля положительных результатов составила 38,1%.

С начала пандемии Covid-19 лабораторно подтвержден у 412 402 жителей Латвии, умерли 4911 зараженных Covid-19.

Госпитализации

За прошедшие сутки количество пациентов с Covid-19 в больницах выросло с 886 до 919 человек, свидетельствуют данные Национальной службы здравоохранения (NVD).

В настоящее время у 846 находящихся в стационарах пациентов наблюдается заболевание средней степени тяжести, состояние 73 пациентов тяжелое.

За минувшие сутки госпитализированы 153 пациента с Covid-19, выписаны 107 человек.

Согласно предоставленным NVD данным, из всех госпитализированных пациентов с Covid-19 у 507 человек (55,17% от общего числа) это основной диагноз.

Страны Балтии

Литва

За минувшие сутки в Литве выявлено 12 278 новых случаев заражения коронавирусом, скончались 14 человек, сообщил в среду Департамент статистики.

Это крупнейший показатель заражений с начала пандемии, рекорды заболеваемости фиксировались несколько дней подряд и на минувшей неделе.

Двенадцать из всех скончавшихся были не привиты или привиты частично.

В больницах на лечении от Covid-19 находятся 1377 человек, из них 82 человека - в реанимации.

За минувшие сутки в стране выполнено 29,7 тыс. молекулярных (ПЦР) тестов и 3 тыс. антигенных тестов на коронавирус.

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей в Литве составил 4275,3 случая. Доля положительных ответов среди тестов за последние семь дней составила 42,7%.

В общей сложности в Литве с начала пандемии Covid-19 заболели почти 701,6 тыс. человек, умерло более 7,9 тыс. человек.

Эстония

За минувшие сутки в Эстонии добавилось 7168 случаев коронавируса, скончались двое зараженных Covid-19.

По состоянию на утро среды госпитализированы 352 пациента с коронавирусом. 208 из них нуждаются в госпитализации из-за тяжелой формы Covid-19, в числе которых 159 (76,4 процента) невакцинированных и 49 (23,6 процента) пациентов, завершивших курс вакцинации.

За сутки проанализировано 13 189 тестов, позитивный результат дали 7186 из них. За минувшие 7 дней на 100 000 полностью вакцинированных в Эстонии заражались в среднем по 371,5 человека в день, а на 100 000 невакцинированных - в среднем по 595 человек в день.