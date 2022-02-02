Норвегия и Франция снимают часть ограничений

Хотя омикрон привел к увеличению случаев заболевания Covid-19, госпитализация тяжелобольных пациентов с коронавирусом не увеличилась, а охват вакцинацией в стране высок.

"Наконец мы достигли точки, когда можем снять многие ограничения, с которыми нам пришлось жить этой зимой", - заявил на пресс-конференции премьер-министр Йонас Гар Стере. "Нам придется жить с высоким уровнем заражения - мы сможем жить с высоким уровнем заражения", - добавил он.

От норвежцев больше не требуется соблюдать карантин после контакта с зараженными, хотя рекомендуется в течение пяти дней ежедневно делать тесты. Срок изоляции сокращен с шести до четырех дней. Удаленная работа больше не является обязательной. Неограниченное количество человек смогут посещать другие домохозяйства и спортивные мероприятия.

Въезжающим в Норвегию больше не нужно делать тесты на Covid-19. Также будут сняты ограничения на продажу алкоголя в барах и ресторанах. Ношение масок остается обязательным в общественном транспорте и магазинах, где невозможно соблюдать рекомендуемую социальную дистанцию ​​в один метр.

Норвегия не зашла так далеко, как соседняя Дания, которая во вторник стала первой страной Европейского союза (ЕС), снявшей все внутренние ограничения в отношении Covid-19.

В Норвегии, где почти 91% населения полностью вакцинированы, с начала пандемии было зарегистрировано более 781 000 случаев заболевания Covid-19 и 1440 связанных с ним смертей.

По оценкам Норвежского института общественного здравоохранения, к лету этого года Covid-19 могут заразиться от трех до четырех миллионов человек из 5,4 миллиона жителей страны.

Франция снимает ограничения

Несмотря на быстрое распространение Covid-19, со среды во Франции также были ослаблены ограничения, в том числе отменено обязательное ношение масок на улице.

Также сняты ограничения на количество посетителей концертных залов, спортивных игр и других мероприятий. Жители также больше не обязаны работать из дома, хотя удаленная работа по-прежнему рекомендуется.

Правительство Франции объявило в конце января, что планирует ослабить ограничения, хотя число новых случаев Covid-19 в прошлом месяце достигло нового рекорда.

Благодаря новому сертификату о вакцинации, который заменяет справку о состоянии здоровья, Франция сможет снять большинство ограничений, принятых в рамках борьбы с Covid-19 в феврале, заявил в январе премьер-министр Франции Жан Кастекс.

Сертификат о вакцинации необходимо предъявлять в барах, ресторанах, общественном транспорте и других публичных местах.

Правительство Франции с 16 февраля планирует разрешить работать ночным клубам, которые были закрыты с декабря. На стадионах, в кинотеатрах и в общественном транспорте с 16 февраля снова разрешат употреблять еду и напитки.