Названы сферы, сотрудники которых в январе болели Covid-19 больше всего

Среди заболевших за этот период было более 6000 работников торговли, около 5000 сотрудников секторов госуправления и обороны и около 4000 работающих в обрабатывающей промышленности.

При этом самый высокий удельный вес заболевших Covid-19 в январе зафиксирован в сфере финансовых и страховых услуг - 5,3%, а в сфере образования и информационно-коммуникационных технологий - 4,3%.

Несколько ниже был удельный вес заболевших в здравоохранении и сфере социального ухода, в гостиничной отрасли и общественном питании, а также в сфере профессиональных и научно-технических услуг - по 3,9% в каждой.