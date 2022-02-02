Ср, 2.02.2022
На данный момент никто не говорит о том, чтобы НАТО ввязывалось в боевые действия напрямую, поскольку Украина хоть и наш союзник, но не член НАТО. Думаю, если бы такое вторжение случилось, ответ должен был бы быть незамедлительным. Артис Пабрикс, министр обороны
Артис Пабрикс, министр обороны

Названы сферы, сотрудники которых в январе болели Covid-19 больше всего

Иллюстративное фото ФОТО: Zane Bitere/LETA

С 1 по 23 января наиболее часто Covid-19 болели работники торговли, государственного управления, сферы обороны и обрабатывающей промышленности, свидетельствует информация, опубликованная Министерством экономики.

Среди заболевших за этот период было более 6000 работников торговли, около 5000 сотрудников секторов госуправления и обороны и около 4000 работающих в обрабатывающей промышленности.

При этом самый высокий удельный вес заболевших Covid-19 в январе зафиксирован в сфере финансовых и страховых услуг - 5,3%, а в сфере образования и информационно-коммуникационных технологий - 4,3%.

Несколько ниже был удельный вес заболевших в здравоохранении и сфере социального ухода, в гостиничной отрасли и общественном питании, а также в сфере профессиональных и научно-технических услуг - по 3,9% в каждой.

В сфере искусства, развлечений и отдыха коронавирусом заразились 3,8% работников, в торговле - 3,6%, в сельском и лесном хозяйстве, в сфере госуправления и обороны, а также в сфере административно-хозяйственных услуг - по 3,4%, в сфере недвижимости - 3,3%, в отрасли транспорта и складирования - 2,9%, в обрабатывающей промышленности и строительстве - 2,8%.


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