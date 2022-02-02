Названы сферы, сотрудники которых в январе болели Covid-19 больше всего

Среди заболевших за этот период было более 6000 работников торговли, около 5000 сотрудников секторов госуправления и обороны и около 4000 работающих в обрабатывающей промышленности.
Несколько ниже был удельный вес заболевших в здравоохранении и сфере социального ухода, в гостиничной отрасли и общественном питании, а также в сфере профессиональных и научно-технических услуг - по 3,9% в каждой.
В сфере искусства, развлечений и отдыха коронавирусом заразились 3,8% работников, в торговле - 3,6%, в сельском и лесном хозяйстве, в сфере госуправления и обороны, а также в сфере административно-хозяйственных услуг - по 3,4%, в сфере недвижимости - 3,3%, в отрасли транспорта и складирования - 2,9%, в обрабатывающей промышленности и строительстве - 2,8%.