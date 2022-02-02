Из-за Covid-19 в Детской больнице введен запрет на посещение пациентов

Посещение находящихся на лечении в стационаре пациентов не будет разрешено до следующего уведомления.

Один сопровождающий по-прежнему сможет находиться с пациентом для обеспечения ухода.

Администрация больницы призывает родителей и других родственников проявить понимание, ответственность и оказать поддержку в обстоятельствах, непростых для всех.

Кениня-Юревица поясняет, что для пациентов и сопровождающих лиц установлен строгий палатный режим, учитывая, что в отделениях лечатся также контактные лица Covid-19. Пациенты и их родители могут покинуть палату только по приглашению персонала для проведения осмотров и процедур.

Находиться в коридоре больницы или передвигаться без особой причины в настоящее время не разрешается с целью минимизации рисков для здоровья пациентов и сопровождающих их лиц.

Когда госпитализируются подростки, которые остаются в больнице одни, родителям дают номер телефона для связи с врачом.

Дети могут связываться с родителями по телефону, если возникнут технические проблемы, персонал больницы поможет их решить.

Главный врач Детской больницы Ренате Снипе подчеркивает, что в этих условиях для больницы важно снизить риск заболевания как маленьких пациентов, так и персонала больницы.

"Мы являемся единственной специализированной больницей для детей в Латвии, и в условиях очень интенсивного потока неотложных пациентов мы должны иметь возможность оказывать медицинскую помощь круглосуточно, поэтому не только пациенты, но и персонал в этих условиях должны быть защищены от риска заражения. А чем больше посетителей, тем он выше", - объясняет Снипе.

Администрация больницы напоминает, что пациенты, поступающие в больницу в плановом порядке, должны пройти ПЦР-тест на Covid-19 независимо от вакцинационного статуса, и его результат должен быть отрицательным. С 7 февраля сопровождающий также должен пройти ПЦР-тест.