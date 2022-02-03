Видео ⟩ "Он был довольно агрессивен" - на улице Краста случилось противоречивое ДТП

Слово Mieriņš ("спокойненький"), которое было вставлено в окно водителя, совсем не соответствовало его поведению после аварии. Так с иронией говорит водитель машины Citroen, попавшей в ДТП. Женщина вместе с дочкой ехала из Огре в Ригу, но их поездка неожиданно остановилась на улице Краста.

"Еду по своей полосе, не перестраиваюсь, его я вижу на левой стороне. Мне даже в голову не пришло (я ехала спокойно со скоростью 70 км/ч), что будет такой удар. Машину развернуло.

Я его спросила, знает ли он, что сделал. Получила ответ, что мне не надо было ехать в его "слепой зоне". Что это за ответ? Он сам виноват, что не видел меня", - указала водитель Citroen.

После удара легковой автомобиль какое-то время находился перед грузовым, который продолжал движение. Скорее всего, водитель фуры даже не почувствовал удар. Водитель Citroen думает, что водитель грузового автомобиля хотел перестроиться на соседнюю полосу. Тот, в свою очередь, не захотел комментировать случившееся.

"Он был достаточно агрессивен. Выпрыгнул из машины и сказал, что не виноват. Дочка хотела сфотографировать его машина и его самого, но он почти поднял на нее руку. Я еще оттолкнула его", - рассказала женщина.