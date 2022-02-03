Видео ⟩ Эксперты отвечают на главные вопросы о вакцинации и омикроне

В беседе участвовали:

главный врач Латвийского центра инфектологии RAKUS, профессор Байба Розентале;

врач-инфектолог Даугавпилсской больницы Ивета Юкшинска.

Заболевать не надо - это опасно!

"Ни в коем случае не надо заболевать специально, а то мы возвращаемся в 50-е годы прошлого века. Мы хотим, чтобы дети погибали от коклюша, полиомиелита и так далее? Даже после легкого заболевания Covid-19 у части людей остаются побочные эффекты в легких и сердце. И мы не знаем, во что это может вылиться в будущем!" - заявила Розентале.

Она просит людей не забывать о мерах безопасности - вакцинации, масках и дистанции.

Помогает ли вакцинация?

"Прошло всего два года, и мы не можем быть уверены. Но уже видно, что вакцинированные переболевают легче. У них нет поражений легких, и они намного быстрее возвращаются из стационара домой. Им не нужен кислород. Так что вакцинироваться смысл есть!" - сказала Розентале.

По ее словам, если вакцинация будет на высоком уровне, то лето будет более спокойным.

"Мы видим последствия того, что в Латгале меньшая доля вакцинированных людей. Большая часть людей в стационаре - это невакцинированные. 80% пациентов с поражением легких", - рассказала Юкшинска.

"У людей старше определенного возраста уже есть хронические заболевания, и именно их мы пишем как главную причину заболевания. Но обострилась эта болезнь именно из-за Covid-19!" - уточнила Розентале.

О тестах

"Мне трудно сказать, что случилось с лабораторной емкостью. Фактически это близко к тому, что было в предыдущий пик. Почему сейчас настолько сложнее оказаться в лаборатории - непонятно. Это знают, очевидно, те, кто работает в той сфере", - сказала Розентале.

Врач объяснила необходимость ПЦР-тестов.

"Иммунитет образуется и благодаря вакцинации, и при заболевании. Но вакцинация - это контролируемый путь, а факт заболевания нужно доказать. И это то, для чего делаются ПЦР-тесты", - отметила Розентале.

Ответила она и на вопрос о сертификатах по антителам.

"По антителам тоже можно определить. Почему этот факт не учитывается, я не знаю. Но какие-то вещи принимаются, какие-то нет", - заявила Розентале.

"Экспресс-тесты бывают и ложноположительными, и ложноотрицательными. Поэтому, если вы чувствуете симптомы, лучше поехать в больницу", - добавила Юкшинска.

Можно ли объединять вакцины?

"Конечно, можно вакцинироваться и от Covid-19, и от гриппа одновременно. Даже маленькие дети так получают. Лучше каждый укол ставить в каждое предплечье. Если вы знаете, как вы реагируете на отдельные уколы, то можете это уточнить", - сказала Розентале.

Есть ли тяжелобольные с омикрон-штаммом?

"С дельта-штаммом поступают теперь меньше. Надо признать, с омикроном почти нет тяжелобольных. Подключать к искусственному дыханию не надо. И почему вообще поступают в стационар - у людей уже есть несколько хронических заболеваний, а омикрон уже к ним прицепляется", - рассказала Розентале.

"У нас есть и пациенты с хроническими болезнями, и просто с дельта-штаммом. Но если раньше интенсивная терапия была переполнена - до 15 человек, то теперь доходит лишь до пяти. Но, к сожалению, есть и внутрибольничные заражения Covid-19", - добавила Юкшинска.

Какая вакцина лучше поможет от омикрона?