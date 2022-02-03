Сейм отвергнул предложение отказаться от использования Covid-сертификата

Оппозиционные депутаты Рамона Петравича, Иева Крапане, Алдис Гобземс, Карина Спруде, Марис Можвилло, Юлия Степаненко, Ральф Немиро, Эрикс Пуценс, Каспарс Гиргенс и Любовь Швецова подали законопроект, который предлагал Сейму поручить правительству отказаться от использования сертификатов Covid-19, которые в настоящее время необходимы для работы и получения различных услуг. Это предложение было отклонено.

Также поддержку не получило предложение почти всех вышеупомянутых депутатов и парламентария Романа Наудиня поручить правительству отменить требование об использовании масок школьниками с 1 по 6 класс.