Чт, 3.02.2022
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Янис Витенбергс, министр экономики
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Сейм отвергнул предложение отказаться от использования Covid-сертификата

ФОТО: Paula Čurkste/LETA

В четверг, 3 февраля, Сейм отклонил несколько представленных оппозицией предложений облегчить Covid-регулирование - среди прочего, было отвергнуто предложение отказаться от использования сертификатов Covid-19.

Оппозиционные депутаты Рамона Петравича, Иева Крапане, Алдис Гобземс, Карина Спруде, Марис Можвилло, Юлия Степаненко, Ральф Немиро, Эрикс Пуценс, Каспарс Гиргенс и Любовь Швецова подали законопроект, который предлагал Сейму поручить правительству отказаться от использования сертификатов Covid-19, которые в настоящее время необходимы для работы и получения различных услуг. Это предложение было отклонено.

Также поддержку не получило предложение почти всех вышеупомянутых депутатов и парламентария Романа Наудиня поручить правительству отменить требование об использовании масок школьниками с 1 по 6 класс.

Также было отвергнуто предложение об отмене денежных штрафов за неиспользование масок.


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