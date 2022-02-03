Сейм концептуально поддержал демонтаж символов СССР с пьедесталов

Поправки к Закону об административных наказаниях за нарушения в сфере управления, общественного порядка и использования государственного языка в марте прошлого года внесли депутаты Нацобъединения Эдвин Шноре, Райвис Дзинтарс, Янис Домбрава, Янис Иесалниекс, Александр Кирштейнс и Рихард Колс.

Депутаты НО поясняют, что цель законопроекта - обеспечить демонтаж оставшихся символов власти СССР - вооружений и военной техники, которые находятся на пъедесталах в общественной среде Латвии вне музеев.

Взыскание будет налагаться за экспонирование вооружения, военной техники и ее элементов бывшего СССР и нацистской Германии в общественном месте, если общее время экспозиции превышает 30 дней (исключения - музеи).

Политики НО предлагают ввести предупреждение или штраф в размере до 350 евро для физических лиц и до 2900 евро для юридических лиц. Законопроект призван предотвратить возможность публичного чествования вооруженных сил нацистской Германии и коммунистического Советского Союза путем демонстрации их вооружения и военной техники, поясняется в его аннотации.

Депутаты отмечают, что во время советской оккупации в общественных местах Латвии на постаментах устанавливалась различная военная техника, чтобы четко указать местному населению, под какой властью они находятся. Часто военная техника размещалась на почетных местах на базах оккупационной армии.

По окончании оккупации большая часть (но не все) этих памятников была демонтирована, поэтому законопроект помогает латвийскому обществу избавиться от последствий оккупации, подчеркивают представители НО.

Политики заявляют, что законопроект не противоречит международным обязательствам Латвии и был согласован с латвийскими организациями политически репрессированных и представителем Латвии в Международной ассоциации бывших политических репрессированных и жертв коммунизма.

"Представители репрессированных и политзаключенных оккупационных властей выразили поддержку законопроекту", - отмечается в поправке.

Как сообщалось, в феврале 2021 года в Екабпилсе пропала пушка, которая была установлена ​​на советском мемориале в качестве памятника. Полиция возбудила уголовное дело по факту кражи.