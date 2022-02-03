Застекленные лоджии - законно или нет? "Согласие" обратится к Рижской думе

"Согласие" ссылается на прозвучавшую ранее информацию о том, что в Риге начато обследование фасадов зданий с целью оценки монтажа окон, элементов на фасадах и остекления балконов и лоджий.

При осмотре планировалось обратить внимание на застекленные лоджии - застеклены ли они самовольно, без строительной документации, или на законных основаниях.

Известно несколько случаев, когда рижане получали акты о самовольном строительстве, а их жилье облагалось повышенной ставкой налога на недвижимость.