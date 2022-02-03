В ночь на пятницу похолодает до -20
Ночью на пятницу, 4 февраля, местами в Видземе, Латгале и Селии, где небо будет чистым, температура воздуха понизится до -15...-20 градусов.
Ночью на пятницу, 4 февраля, местами в Видземе, Латгале и Селии, где небо будет чистым, температура воздуха понизится до -15...-20 градусов.
В свою очередь, на большей части Курземе температура воздуха составит до -1...-4 градуса.
Синоптики прогнозируют в некоторых районах восточной части страны туман и мороз. Будет дуть южный, юго-восточный ветер.
Днем во многих местах ожидается небольшой снег, в Курземе - дождь. Солнечнее будет на востоке страны.
Южный, юго-восточный ветер порывами усилится до 8-13 метров в секунду, а температура воздуха повысится до -2...-3 градусов, в дальневосточной части страны будет -4...-7 градусов.
В Риге вечером пятницы ожидается снег, перед этим небо временами будет проясняться. Будет дуть умеренный южный, юго-восточный ветер. Прогнозируемая температура воздуха - минус 5 градусов ночью и минус 1 градус днем.