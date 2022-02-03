Чт, 3.02.2022
Общество более 20 лет ждало внедрения депозитной системы Янис Витенбергс, министр экономики
Янис Витенбергс, министр экономики

В ночь на пятницу похолодает до -20

ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

Ночью на пятницу, 4 февраля, местами в Видземе, Латгале и Селии, где небо будет чистым, температура воздуха понизится до -15...-20 градусов.

В свою очередь, на большей части Курземе температура воздуха составит до -1...-4 градуса.

Синоптики прогнозируют в некоторых районах восточной части страны туман и мороз. Будет дуть южный, юго-восточный ветер.

Днем во многих местах ожидается небольшой снег, в Курземе - дождь. Солнечнее будет на востоке страны.

Южный, юго-восточный ветер порывами усилится до 8-13 метров в секунду, а температура воздуха повысится до -2...-3 градусов, в дальневосточной части страны будет -4...-7 градусов.

В Риге вечером пятницы ожидается снег, перед этим небо временами будет проясняться. Будет дуть умеренный южный, юго-восточный ветер. Прогнозируемая температура воздуха - минус 5 градусов ночью и минус 1 градус днем.


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