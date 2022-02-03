В ночь на пятницу похолодает до -20

В свою очередь, на большей части Курземе температура воздуха составит до -1...-4 градуса.

Синоптики прогнозируют в некоторых районах восточной части страны туман и мороз. Будет дуть южный, юго-восточный ветер.

Днем во многих местах ожидается небольшой снег, в Курземе - дождь. Солнечнее будет на востоке страны.

Южный, юго-восточный ветер порывами усилится до 8-13 метров в секунду, а температура воздуха повысится до -2...-3 градусов, в дальневосточной части страны будет -4...-7 градусов.