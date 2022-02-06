Вс, 6.02.2022
Это был не первый раз, когда я пыталась вырваться из круга насильственных отношений, однако первый, когда мне благодаря поддержке других людей это удалось. Майрита Росицка, жена участника Singapūras satīns
Майрита Росицка, жена участника Singapūras satīns

Почему самый дорогой коктейль в мире стоит 22 600 долларов?

ФОТО: Unsplash

Если вы хотите очень дорогой коктейль, вам, вероятно, не придется ходить далеко. Нужно лишь отправиться в какое-нибудь популярное рижское кафе, где благодаря росту цен, вызванному пандемией, в скором времени почти все будет стоить целое состояние.

Однако, если вы хотите попробовать самый дорогой коктейль в мире, придется отправиться в Японию, где посетители могут заказать напиток за 22 600 долларов с настоящим бриллиантом в напитке.

Коктейль называется "Бриллианты навсегда" и подается в отеле The Ritz-Carlton в Токио.

Коктейль состоит из водки Grey Goose, лимона и дополнительного "сокровища" - бриллиант стоимостью 16 000 долларов США.

Однако, заказав этот напиток, нужно соблюдать осторожность, чтобы случайно не проглотить бриллиант. До пандемии коктейль с бриллиантом весом в 1 карат подавали покупателям под песню Ширли Бэсси Diamonds Are Forever из одноименного фильма о Джеймсе Бонде 1971 года.

Видео: Shirley Bassey - Diamonds Are Forever

А если вам кажется, что это эксклюзивное предложение не стоит своих денег, рекомендуем отправиться в ночной клуб XS в Лас-Вегасе.

Там коктейль с серебряными запонками и цепочкой из 18-каратного белого золота можно приобрести за 10 000 долларов. Чаевые не включены.


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