Почему самый дорогой коктейль в мире стоит 22 600 долларов?

Однако, если вы хотите попробовать самый дорогой коктейль в мире, придется отправиться в Японию, где посетители могут заказать напиток за 22 600 долларов с настоящим бриллиантом в напитке.

Коктейль называется "Бриллианты навсегда" и подается в отеле The Ritz-Carlton в Токио.

Коктейль состоит из водки Grey Goose, лимона и дополнительного "сокровища" - бриллиант стоимостью 16 000 долларов США.

Однако, заказав этот напиток, нужно соблюдать осторожность, чтобы случайно не проглотить бриллиант. До пандемии коктейль с бриллиантом весом в 1 карат подавали покупателям под песню Ширли Бэсси Diamonds Are Forever из одноименного фильма о Джеймсе Бонде 1971 года.

Видео: Shirley Bassey - Diamonds Are Forever

А если вам кажется, что это эксклюзивное предложение не стоит своих денег, рекомендуем отправиться в ночной клуб XS в Лас-Вегасе.