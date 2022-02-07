Условия движения осложнены, особенно на севере страны

Значительнее всего снег и обледенение влияют на движение в северной части страны, особенно на Валмиерском (А3) и Сигулдском (А2) шоссе рядом с границей. Условия езды по региональным автодорогам осложнены по всей Латвии.

LVC обращает внимание на то, что в зимних условиях на всех государственных автодорогах, вне зависимости от класса содержания, допустимый снег у класса А - 1 сантиметр, у класса В - 4 сантиметра, у класса С - 10 сантиметров. В момент метели на дорогах класса А может быть до 12 сантиметров снега, на дорогах класса В - 16 сантиметров, а класса С - 20 сантиметров. Очистка автодорог класса D осуществляется дважды за зиму, а дорог класса Е - раз в зиму. Класс D устанавливается у автодорог, на которых интенсивность движения - менее 100 транспортных средств в день.