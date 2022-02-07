Условия движения осложнены, особенно на севере страны
Сегодня к полудню из-за снега и обледенения условия езды по дорогам Латвии, особенно в северной части страны, по-прежнему осложнены, сообщает агентство LETA.
Сегодня к полудню из-за снега и обледенения условия езды по дорогам Латвии, особенно в северной части страны, по-прежнему осложнены, сообщает агентство LETA.
Как отмечает предприятие Latvijas valsts ceļi, полностью дороги будут чистить только после окончания снегопада, и это нужно сделать в течение 3-24 часов, в зависимости от класса содержания дороги.
Значительнее всего снег и обледенение влияют на движение в северной части страны, особенно на Валмиерском (А3) и Сигулдском (А2) шоссе рядом с границей. Условия езды по региональным автодорогам осложнены по всей Латвии.
В данный момент к работам по содержанию дорог привлечено более 90 единиц зимней техники Latvijas autoceļu uzturētājs.
LVC обращает внимание на то, что в зимних условиях на всех государственных автодорогах, вне зависимости от класса содержания, допустимый снег у класса А - 1 сантиметр, у класса В - 4 сантиметра, у класса С - 10 сантиметров. В момент метели на дорогах класса А может быть до 12 сантиметров снега, на дорогах класса В - 16 сантиметров, а класса С - 20 сантиметров. Очистка автодорог класса D осуществляется дважды за зиму, а дорог класса Е - раз в зиму. Класс D устанавливается у автодорог, на которых интенсивность движения - менее 100 транспортных средств в день.