Россия начинает большие сухопутные и морские маневры близ границ с Украиной

Некоторые маневры уже завершились. В конце января в Черном море около 20 кораблей, в том числе с Северного и Балтийского флотов, выходили на учения с боевыми стрельбами.

В ближайшие дни начнутся новые, самые крупные за последнее время учения на Средиземном и Черном морях. Точно известно, что в Черное море перебрасывают шесть больших десантных кораблей с Северного и Балтийского флота. В Средиземном море уже находятся два тяжелых ракетных крейсера проекта 1164 "Атлант" - "Варяг" и "Маршал Устинов" - и к ним может присоединиться третий - "Москва". Каждый из них вооружен 16 противокорабельными ракетами "Вулкан".

Крупные силы

Официально о численности кораблей, которые будут принимать участие в учениях на Средиземном море, не сообщается. Судя по официальной информации, туда в последние дни вошли два отряда боевых кораблей.

С Тихоокеанского флота прибыли ракетный крейсер "Варяг", большой противолодочный корабль "Адмирал Трибуц" и большой морской танкер "Борис Бутома". Кроме того, накануне в море вошел отряд кораблей Северного флота, в составе которого - ракетный крейсер "Маршал Устинов", фрегат "Адмирал Касатонов" и большой противолодочный корабль "Вице-адмирал Кулаков".

Несколько телеграм-каналов, которые отслеживают активность российских вооруженных сил, сообщают, что с военно-морской базы в Севастополе в море вышел ракетный крейсер "Москва". Они предполагают, что он также может присоединиться к учениям, хотя никаких официальных подтверждений этому нет.

Ранее в Средиземном море была сформирована группа из шести больших десантных кораблей. "Оленегорский горняк", "Георгий Победоносец" и "Петр Моргунов" прибыли туда с Северного флота, а "Королев", "Минск" и "Калининград" - с Балтийского. 8 февраля группа направилась в Черное море, где также пройдут крупные учения. В составе Черноморского флота России - семь больших десантных кораблей.

В конце января газета "Известия" передавала со ссылкой на свои источники в министерстве обороны, что в учениях в Средиземном морях будут задействованы 20 кораблей. Еще столько же будут участвовать в маневрах на Черном море.

Учения в Беларуси

Точное число российских и белорусских военных, которые участвуют в маневрах "Союзная решимость-2022", объявлено не было, но в конце января начальник Генерального штаба Вооруженных сил Беларуси генерал-майор Виктор Гулевич официально заявил, что численность учений не будет превышать "порог уведомления".

Согласно венскому документу 2011 года, уведомлять остальных его участников необходимо, когда численность войск на учениях превышает 9 тысяч человек. Если же она превышает 13 тысяч, то на учения надо приглашать иностранных наблюдателей.

В Беларусь на учения перебросили зенитно-ракетные комплексы С-400 ФОТО: Getty Images

Учения проходят на пяти полигонах в Беларуси - "Брестском", "Домановском", "Гожском", "Обуз-Лесновском" и "Осиповичском". Задействованы четыре аэродрома - "Барановичи", "Лунинец", "Лида" и "Мачулищи".

Из России на учения переброшены войска Восточного военного округа. Эшелоны с военной техникой были замечены на многих российских железнодорожных станциях, ведущих в сторону Беларуси.