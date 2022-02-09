Россия начинает большие сухопутные и морские маневры близ границ с Украиной

Россия и Беларусь настаивают на том, что учения двух стран носят исключительно оборонительный характер. Однако на Западе подозревают, что они могут быть частью подготовки России к вторжению в Украину.
"Силы вторжения"
В ноябре американские издания Politico и Блумберг сообщили о концентрации российских войск на границе с Украиной. После этих публикаций на Западе заговорили о возможной подготовке России к войне.
Скопления техники были обнаружены на спутниковых снимках российских территорий в районе поселка Климово в Брянской области, который находится вблизи белорусской и украинской границ, на нескольких локациях в Воронежской области, в аннексированном Крыму.
Пресса продолжает следить за скоплением войск, за последнюю неделю сразу несколько изданий опубликовали статьи, в которых говорилось, что Россия продолжает наращивать группировку для вторжения в Украину.
Агентство Ассошиэйтед пресс сообщило со ссылкой на анонимных американских чиновников, что вторжение может начаться в конце февраля, а по информации агентства Рейтер, российская группировка набрала уже 70% необходимой для нападения на Украину мощи.
За последние две недели число батальонных тактических групп в приграничных районах увеличилось с 60 до 83, сообщают оба агентства. Личный состав каждой группы - от 750 до 1 тысячи военных, уточняет Ассошиэйтед пресс. Еще 14 групп якобы находятся в пути, сообщили собеседники агентств.
Рейтер и Ассошиэйтед Пресс оговорились, что никаких официальных подтверждений этой информации у них нет.
Другие издания публиковали даже примерную оценку потерь обеих сторон в конфликте, а также возможный сценарий - быстрый захват Киева.
Общая численность войск, якобы подготовившихся к вторжению, по разным оценкам составляет от 100 до 130 тысяч военных.
Не в первый раз
Нынешний кризис - не первый, в котором крупные российские учения резко обостряют обстановку.
В начале апреля 2021 года на фоне обострения обстановки в ЛНР и ДНР расследовательская группа Conflict Intelligence Team также обнаружила на спутниковых снимках скопления войск под Воронежем, а потом и в Крыму. Эта информация подтверждалась и появлением в сети любительской видеосъемки переброски войск.
Тогда Россия также провела сухопутные учения на западе, министр обороны России Сергей Шойгу заявил: "Вооруженные силы России за три недели перебросили на западные рубежи две армии и три соединения ВДВ".
В то же время Россия перебросила на Черное море значительные десантные средства - восемь десантных катеров с Каспийской флотилии, два больших десантных корабля с Балтийского флота и два - с Северного.
Кроме того, в морских учениях было задействовано множество кораблей и авиация - 50 боевых самолетов выполняли ракетные пуски и бомбометание по морским целям, полеты в сложных метеоусловиях и на предельно низкой высоте над водой.
Еще одно большое обострение отношений с Западом произошло в 2017 году, и оно, как и нынешнее, связано с учениями в Беларуси. Тогда в учениях "Запад-2017", по официальным данным, были задействованы 12,7 тысячи военных (но при этом позвали иностранных наблюдателей), до 70 вертолетов и самолетов и около 250 танков.
На Западе сочли, что те маневры могли быть подготовкой к войне, а в Беларусь под видом подготовки к учениям Россия могла скрытно перебросить большие силы.
Как и год назад в Крыму, теперь присутствие больших десантных кораблей с других флотов в Черном море (теперь этих кораблей уже не четыре, а шесть) многие воспринимают как подготовку к высадке десанта на черноморском побережье Украины.